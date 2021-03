Emmanuel Macron tente de blâmer la variante «britannique» de Covid pour avoir dévasté la vague française | Monde | Nouvelles

Emmanuel Macron a affirmé que la variante Kent avait causé d’énormes dommages aux régions de la France, il a annoncé de nouvelles mesures de verrouillage pour le pays voisin. Le président français a tenté de rejeter le blâme sur le Royaume-Uni pour la diffusion de la variante « dangereuse » du Kent qui a maintenant envahi de grandes parties du continent. Le chef de l’Etat a déclaré que la variante Kent a provoqué une « épidémie dans une épidémie » alors que les écoles et les magasins non essentiels fermeront désormais à travers la France pour faire face à la flambée des cas de Covid.

M. Macron a déclaré lors d’une émission publique pour annoncer de nouvelles restrictions de verrouillage: «Ces dernières semaines, nous sommes confrontés à une nouvelle situation.

«En fait, dès les premiers jours du mois, nous sommes maintenant dans une course.

«D’une part avec le déploiement de vaccinations que nous [hoping will] pouvoir sortir de la crise et j’y reviendrai.

«Et ensuite la propagation dans toute l’Europe d’une nouvelle variante.

«Cette variante qui a été identifiée pour la première fois chez nos voisins britanniques à la fin de l’année dernière.

«Et dans une certaine mesure, bien sûr, a donné lieu à une épidémie au sein de l’épidémie et c’est plus grave qu’au printemps dernier.

«Donc, par conséquent, il n’y a pas de région métropolitaine qui en a été sauvée et c’est aussi plus dangereux qu’à l’automne, donc cela signifie que le virus est [not only] plus contagieux mais peut aussi tuer.

«En fait, les services de soins intensifs doivent désormais traiter avec des personnes en bonne santé.

«Aujourd’hui, 44% des patients en soins intensifs ont moins de 65 ans.»

Au cours de son émission, M. Macron a révélé que les cas de Covid avaient augmenté de 55% en deux semaines et annoncé de nouvelles mesures pour lutter contre la hausse.

Les écoles fermeront désormais pendant trois semaines à partir du 5 avril, mais les enfants des médecins seront toujours autorisés à y assister.

Les magasins non essentiels vont maintenant fermer et un couvre-feu de 19 h est maintenant en place à l’échelle nationale.

La France avait mis plusieurs restrictions de verrouillage localisées qui permettaient aux écoles et à certains magasins de rester ouverts dans ce que certains ont surnommé « lockdown-lite ».

Mais les règles déroutantes – qui permettaient aux chocolatiers et aux fleuristes de rester ouverts – ont été ridiculisées par la population française qui avait du mal à comprendre ce qu’elle pouvait faire par la loi.

Les hôpitaux parisiens ont vu leurs services de soins intensifs déborder, certains étant contraints de transporter des patients par avion vers d’autres établissements ruraux pour alléger le fardeau du système de santé.