Emmanuel Macron : un président sauvage pour avoir fermé les yeux sur les trafiquants de migrants | Politique | Nouvelles

Tony Smith, un ancien chef des forces frontalières, avait récemment visé le Premier ministre français, affirmant qu’il «fermait les yeux» sur les migrants et les gangs criminels. Ces réclamations interviennent après que 1 185 personnes, un nombre record, ont atteint le Royaume-Uni jeudi.

L’ancien ministre de la Sécurité, Sir John Hayes, a exhorté le gouvernement à refouler davantage de ces bateaux de migrants, en déclarant : « Si ce n’est pas maintenant, quand ?

Sir John a également fait valoir que le nombre de personnes entrant au Royaume-Uni rend « un non-sens de l’affirmation selon laquelle nous avons repris le contrôle de nos frontières ».

Il ajouta: « [The] Le gouvernement doit vraiment maintenant faire ce que je sais qu’il planifie depuis un certain temps, c’est-à-dire rebrousser chemin et traiter toutes les demandes d’asile à l’étranger.

« [In] Australie qui a eu un effet dramatique sur le nombre de personnes traversant parce que la vérité est qu’une combinaison de trafiquants d’êtres humains, de migrants économiques et d’avocats irresponsables et avides de droits jouent avec le système d’asile.

Les lecteurs d’Express.co.uk n’étaient pas satisfaits de la suggestion que Macron ferme les yeux sur les migrants.

Un lecteur a écrit : « C’est pour cela que les Brexiteers ont voté.

« Être en charge de nos propres frontières.

PatsyBallerina a écrit : « Par habitant, le Royaume-Uni accueille moins de la moitié du nombre de réfugiés immigrés que la France, moins d’un quart de ce que les Pays-Bas accueillent et moins d’un dixième de ce que l’Allemagne prend.

«Et pourtant, le Royaume-Uni a été l’un des principaux pays responsables des réfugiés avec les guerres que nous commençons et auxquelles nous participons comme l’Irak, l’Afghanistan, la Libye, la Syrie.

Proudscot a écrit : « Cela devient sérieusement incontrôlable.

« Le gouvernement semble incapable de protéger correctement nos propres côtes tout en envoyant nos troupes dans un autre pays entièrement pour les aider à protéger leurs frontières.

« C’est faux et totalement inacceptable. »

La taxilady a écrit : « Remorquez-les directement.

« ARRÊTEZ de donner à la France NOTRE argent.

« Ramenez la frontière à Douvres.

« Patrouillez la Manche.

« Faire de notre côté une zone interdite aux navires de l’UE. »