Emmanuel Macron : un rival électoral émergent représente une grave menace pour l’avenir du président français | Monde | Nouvelles

Et le Dr Joseph Downing, boursier de la LSE en nationalisme à l’Institut européen de la LSE, a déclaré que l’impact que M. Bertrand avait eu à la suite de sa forte démonstration lors des récentes élections régionales en France que l’élection de l’année prochaine était “à lui” – d’autant plus que L’« extrême impopularité » de M. Macron. Avec à la fois son Le Marche et le Rassemblement national d’extrême droite de Mme Le Pen, les élections qui se sont déroulées les 20 et 27 juin dans 17 régions françaises, de l’Ile-de-France, qui comprend Paris, à la Guadeloupe, l’île des Caraïbes qui est l’un des départements français d’outre-mer.

En revanche, M. Bertrand, des Républicains (les Républicains), a été réélu de manière convaincante à la présidence du Conseil régional de la région des Hautes-de-France, recueillant 52,37 % des voix – plus du double de celui de son plus proche rival, Sébastien Chenu du Rassemblement National.

Le Dr Downing a déclaré à Express.co.uk : « C’est très intéressant car, dans une certaine mesure, son parti est légèrement tiède à son égard, certaines sources appelant à une primaire républicaine ouverte pour sélectionner un candidat :

“Cependant, cette non-résistance, je pense que l’élection pourrait bien être la sienne à perdre.”

Il a expliqué : « Macron est extrêmement impopulaire et Le Pen, semble-t-il, n’a pas réussi à capter l’imagination du grand public.

« À ce stade, nous pouvons dire que le changement de marque de son parti a été un échec.

« De plus, un candidat de droite aurait « assez de raison » pour diviser le soutien éventuel de Macron et de Le Pen. »

« Je pense que s’ils avaient mis un vieux visage terni comme Sarkozy ou Juppé, Le Pen aurait pu gagner.

“Avec Bertrand, elle est terminée pour cette élection à moins qu’il n’ait quelque chose de #MeToo lié au harcèlement sexuel dans le placard ou à des irrégularités financières autour de Fillon et le scandale des faux emplois la dernière fois, car il était clairement le favori la dernière fois et sa disparition l’a vraiment remis à Macron . “

S’exprimant après sa solide performance, M. Bertrand a déclaré au quotidien économique Les Echos : “Maintenant, le concours présidentiel est une course à trois chevaux.

L’ancien vendeur a affirmé que son parti constituait un rempart contre l’extrême droite, affirmant plus tôt qu’il avait “brisé la gueule du Front national”, faisant référence à l’ancien nom du parti de Le Pen.

Un sondage IPSOS/Sopra Steria publié le 27 juin montre que la popularité de Bertrand grimpe à l’échelle nationale.

Il prévoyait qu’il remporterait 18% du vote présidentiel au premier tour, en hausse de plusieurs points par rapport aux sondages précédents et en réduisant l’écart sur Macron et Le Pen.

Un sondage publié par OpinionWay, également le 27 juin, a mis M. Macron à 26%, Mme Le Pen à 24% et M. Bertrand à 20%.

M. Bertrand se présente comme un franc-parler capable de se connecter avec les électeurs de la France provinciale.

S’exprimant le mois dernier, un homme politique républicain a déclaré : « Il doit faire en sorte que l’électorat de centre-droit qui nous a quittés pour Macron veuille voter pour lui.

“Mais ce n’est pas le plus glamour des candidats, et cela compte un peu.”