Emmanuel Macron utilise un tableau de données sur les vaccins recadré pour cacher le succès du Royaume-Uni et se vanter de la France | Politique | Nouvelles

Le président français a partagé l’image d’un graphique basé sur les données publiées par Our World in Data jeudi qui montrait que la France était en tête de la course à la vaccination au-dessus des États-Unis et de l’Allemagne. Dans le but de se vanter et de convaincre plus de gens de se faire vacciner, il a écrit : « Ensemble, nous y parviendrons.

« Parce qu’ensemble la France est plus forte, plus solidaire, plus citoyenne, plus responsable. Faisons-nous vacciner.

“Nous sommes la France.”

Mais la tentative de jubilation de M. Macron a été démasquée par Charles-Henri Gallois, leader de Generation Frexit, alors qu’il partageait le graphique original montrant que le Royaume-Uni, le Canada et l’Espagne devancent la France dans la course à la vaccination.

Il s’est moqué de M. Macron : “LOL.

“Une échelle comme Fox News qui oublie les chiffres de l’Espagne, du Canada ou du Royaume-Uni comme pays comparables.”

Cela survient alors que la France renforcera les règles de verrouillage dans le territoire d’outre-mer de la Guadeloupe pour freiner la propagation du COVID-19, a déclaré mercredi le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, alors que les pics d’infections dans ses îles des Caraïbes submergent les hôpitaux.

Le territoire français d’outre-mer de la Martinique est entré mardi dans un verrouillage plus strict pendant trois semaines pour lutter contre la pandémie avec la fermeture des plages et des magasins vendant des articles non essentiels et des restrictions aux déplacements des personnes.

Les autorités martiniquaises ont également conseillé aux touristes de quitter l’île.

Le président Emmanuel Macron, qui a tenu mercredi une réunion virtuelle avec ses principaux ministres pour discuter de la pandémie, a déclaré que la situation du COVID-19 dans les îles des Caraïbes était “dramatique”.

Selon le site indépendant COVIDTracker, seulement 21% des populations de Guadeloupe et de Martinique ont reçu une première dose d’un vaccin.

Cela se compare à 67,05 % de tous les Français ayant reçu une dose de vaccin et 56,04 % étant complètement vaccinés.

Le ministre de la Santé Olivier Veran a appelé dimanche des médecins et infirmiers volontaires à se rendre dans les territoires pour renforcer le personnel de santé local.

Attal a également déclaré qu’il n’y avait aucun signe de recul des nouvelles infections au COVID-19 en France dans le monde.

“Le niveau de circulation du virus est élevé”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Attal a déclaré que la France cesserait de rembourser les tests COVID-19 à partir de la mi-octobre, car le pays vise à faire vacciner davantage de personnes.