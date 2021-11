Emmanuel reçoit le prix d’excellence musicale aux Latin Grammy Awards – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Lors d’un événement précédant le gala Latin Grammy, Emmanuel a reçu le prix d’excellence musicale dans le cadre de la célébration dudit prix.

L’événement a rendu hommage, outre le balladeur à succès Emmanuel, à la figure de la samba et de la musique populaire brésilienne (MPB) Martinho da Vila, la star merengue Milly Quezada, l’exceptionnel salsero Gilberto Santa Rosa, et les influents percussionnistes Pete Escovedo (de le groupe Azteca) et sa fille Sheila E. (collaboratrice de Prince sur ‘Purple Rain’, 1984) ainsi que Joaquín Sabina et la grande figure argentine Fito Páez.

Gilberto Santa Rosa a déclaré qu’il était toujours « incrédule » et l’a comparé à « jouer dans la cour des grands », tandis que Milly Quezada a été « béni » de « représenter » le merengue et les Dominicains au Latin Grammy.

« Ce prix signifie que vos collègues ont découvert quelque chose en vous, cela signifie que votre musique a laissé quelque chose dans leur cœur, leur intelligence et leur chemin. Et ici, nous recevons cela avec beaucoup de fierté et de satisfaction parce qu’ils transpirent depuis de nombreuses années. C’est un prix très en sueur et travaillé dur », a expliqué Emmanuel.

L’hommage à ces légendes a réuni de nombreuses stars de la musique telles que Carlos Vives, Paty Cantú, Jorge Drexler, Pepe Aguilar, Pedro Capó ou Leiva.

L’événement a également reconnu les carrières du producteur et compositeur mexicain Guillermo « Memo » Acosta et de l’accordéoniste colombien Egidio Cuadrado, qui a reçu le prix du conseil d’administration.

Selon la description du Latin Grammy publiée dans un communiqué, le Board of Directors Award est décerné « aux personnes qui ont apporté une contribution significative à la musique latine au cours de leur carrière, mais pas nécessairement sous forme de performances ».