Emmanuel remercie le Latin Grammy de l’avoir choisi pour le Musical Excellence Award – El Sol de México

Après avoir été choisi comme l’un des six artistes que le Latin Grammy honorera en novembre prochain avec le prix d’excellence musicale, le chanteur mexicain Emmanuel s’est dit ému par cette reconnaissance.

Le chanteur de 66 ans a également adressé ses félicitations aux autres artistes qui seront récompensés lors de la cérémonie de Las Vegas, dont l’Espagnol Joaquín Sabina, l’Argentin Fito Paéz, le Brésilien Martinho da Vila, la Dominicaine Milly Quezada et la Portoricaine. Gilberto Santa Rosa.

La trajectoire du chanteur mexicain compte plus de quatre décennies d’activité et 20 albums enregistrés, à partir desquels des chansons telles que “La chica de humo”, “Toda la vida”, “Todo se collambó” ou “Pobre diablo” ont émergé.

Des chansons qui, en plus d’avoir marqué la musique hispanique au moment de sa création, ont duré jusqu’à nos jours et ont traversé les générations.

Emmanuel recevra le prix le 17 novembre 2021 lors d’une cérémonie privée dans un hôtel de Las Vegas, dans la semaine des vingt-deuxièmes Latin Grammy Awards.

Le Prix d’excellence musicale est décerné année après année depuis la création de la cérémonie il y a 22 ans, et récompense les artistes qui ont apporté une contribution significative avec leur travail au monde de la musique hispanique.

Parmi les artistes qui l’ont reçu figurent Joan Baez et Omara Portuondo.

➡️ Abonnez-vous à notre newsletter et recevez les notes les plus pertinentes dans votre e-mail

L’actualité d’Emmanuel a été encadrée par son duo réussi avec son ami et collègue Manuel Mijares, avec qui en plus d’avoir fait un album, il a fait de multiples présentations musicales dans lesquelles tous deux ont partagé leurs chansons les plus aimées et leur passion pour la musique.