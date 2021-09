Emménagement après le retrait d’Amazon: Inside Rainier Square, le nouveau bureau et la tour résidentielle de Seattle

Rainier Square, un nouveau gratte-ciel résidentiel et de bureaux dans le quartier central des affaires du centre-ville de Seattle. (Photo . / Kurt Schlosser)

Deux ans et demi après qu’Amazon se soit retiré de son projet d’occuper un nouveau gratte-ciel géant dans le centre-ville de Seattle, les locataires commerciaux et résidentiels emménagent dans Rainier Square, une tour de verre plongeante qui a pris une place prépondérante dans l’horizon de la ville.

Le bâtiment de 58 étages et de 850 pieds de haut occupe un bloc central du quartier des affaires le long de Union Street entre les 4e et 5e Avenues. Il comprend 38 étages, ou 734 000 pieds carrés, d’espace de bureau, tous désormais proposés à la sous-location par Amazon, et 20 étages d’unités résidentielles au-dessus, avec 189 des appartements les plus hauts de Seattle.

Le bâtiment – ​​le deuxième en hauteur seulement après la Columbia Tower à six pâtés de maisons au sud – vise à surmonter l’incertitude quant au retour des travailleurs dans les immeubles de bureaux du centre-ville après le travail à distance induit par la pandémie. Les inquiétudes concernant la criminalité et une population sans logement dans les rues ci-dessous sont échangées contre l’espoir que le rebond de Seattle puisse être réalisé dans ce soi-disant «quartier vertical».

La Space Needle est visible depuis le salon d’un appartement d’une chambre à Rainier Square. (Photo . / Kurt Schlosser) Fenêtres du sol au plafond dans le Sky Lobby du 40e étage de Rainier Square, qui sert de point de départ aux résidences situées au-dessus. (Photo . / Kurt Schlosser)

Lors d’une récente tournée des résidences de Rainier Square, . a profité de la vue dégagée au-dessus du reste de Seattle, donnant sur Puget Sound, le mont Rainier et au-delà à partir d’une variété d’appartements dont le prix varie de 3 000 $ par mois pour une entrée- niveau, 720 pieds carrés d’une chambre, à 25 000 $ par mois pour l’un des quatre penthouses tentaculaires de 3 000 pieds carrés.

Les gens sont-ils prêts à vivre dans cet endroit, en ce moment ?

« Nous le pensons », a déclaré Holly Gardner, présidente de The Schuster Group, qui représente le propriétaire pour l’équipe de développement résidentiel de Wright Runstad & Company. «Je pense que malgré tous nos défis, Seattle a une histoire prouvée de rebond à travers ces défis. Nous croyons fermement que nous le ferons à nouveau.

Jusqu’à présent, pour une classe unique de chasseurs de maisons en ville, ça marche.

L’un des quatre penthouses de 3 000 pieds carrés au 58e étage de Rainier Square. (Photo . / Kurt Schlosser)

Rainier Square a ouvert les portes de The Residences fin juin et elles sont louées à plus de 40 % et occupées à 30 %. Deux des quatre penthouses du 58e étage sont prisés. Le bâtiment est unique à Seattle en ce sens qu’il propose des baux d’appartements jusqu’à 20 ans, ce qui a attiré des acheteurs de villes comme New York et Chicago et d’ailleurs où c’est la norme.

“Nos maisons commencent là où toutes les autres maisons de Seattle se terminent”, a déclaré Gardner. « Il n’y a pas de tours résidentielles de plus de 40 étages. »

Gardner attribue également une proximité aux attractions du cœur du centre-ville telles que les activités civiques, artistiques et récréatives. Mais le bâtiment lui-même offre de nombreuses raisons de ne pas s’éloigner, avec des équipements gratuits aux étages supérieurs tels que des espaces d’affaires et de divertissement, y compris des salles de discussion privées, une salle de conférence, un espace maker, une salle de sport, une bibliothèque, un simulateur de golf complet , lieu de grillades à l’intérieur et plus encore.

Les laveurs de vitres descendent le bâtiment Rainier Square de 850 pieds de haut. (Photo . / Kurt Schlosser)

À la base de la tour, un marché communautaire PCC s’installe avec plus de commerce de détail.

“Vous n’avez jamais vraiment à partir, c’est vraiment un quartier vertical”, a déclaré Gardner, ajoutant que ce mode de vie plaisait à un mélange de retraités, de cadres supérieurs et de propriétaires d’entreprise qui ont sélectionné les unités les plus grandes et les plus chères, tandis que la technologie des travailleurs comme Amazon, Microsoft, Facebook et ailleurs se sont emparés d’appartements à bas prix.

Le Sky Lobby du 40e étage est à 550 pieds au-dessus de la rue et présente des murs de verre du sol aux plafonds de 20 pieds. Au 59e étage, au-dessus des penthouses, il n’y a pas de fenêtres et les choses sont allées aux chiens, avec une aire de jeux pour animaux de compagnie, des stations de toilettage privées et un morceau de gazon qui est changé toutes les deux semaines pour que les chiens puissent renifler et utiliser vraie herbe haut dans le ciel.

Le changement d’avis d’Amazon

La signalisation a été mise en place pour un magasin Amazon Go qui n’a pas encore ouvert sur la 4e Avenue, non loin de Rainier Square. (Photo . / Kurt Schlosser)

À six pâtés de maisons des principales tours du siège d’Amazon, le géant de la technologie est toujours présent dans les rues autour de Rainier Square. Des camionnettes de livraison de premier ordre parcourent leurs routes et un dépanneur Amazon Go est sur le point d’ouvrir juste le pâté de maisons de la 4e Avenue. Ce qui manque, ce sont des milliers d’employés du géant de la technologie qui auraient rempli l’espace commercial du gratte-ciel.

Certains de ces employés d’entreprise et de technologie pourraient finir par travailler au centre-ville de Bellevue, que vous pouvez voir à l’est depuis les étages supérieurs de Rainier Square.

Pourquoi Amazon voudrait renflouer un nouveau bâtiment, dans une ville où il emploie déjà plus de 50 000 personnes, remonte à quelques années en arrière à l’animosité suscitée par sa propre croissance. La décision de l’entreprise de se retirer de Rainier Square et de placer 25 000 employés à Bellevue fait suite à des différends avec le conseil municipal de Seattle concernant l’impact de l’entreprise sur la communauté et un effort de la ville pour imposer de nouvelles taxes aux grandes entreprises.

Amazon emploie désormais plus de 4 000 personnes à Bellevue, car la société loue plus d’espace et révèle davantage de plans de gratte-ciel pour cette ville, que certains ont appelé le véritable « HQ2 ». Amazon ajoute également de l’espace et des employés à Redmond, dans l’État de Washington, où il emploie plus de 500 personnes pour soutenir Amazon Web Services et son projet de satellite à large bande, Project Kuiper.

Les tours du siège d’Amazon, en haut au centre, sont visibles depuis Rainier Square. (Photo . / Kurt Schlosser)

Amazon affirme qu’environ 30% des bureaux disponibles à Rainier Square ont été sous-loués. L’agence immobilière commerciale de Seattle JLL indique sur son site Web que 526 000 pieds carrés sont encore disponibles. Ce chiffre représente environ 28 % de l’espace de sous-location de classe A disponible dans le quartier central des affaires de la ville.

Jusqu’à présent, Amazon – et Rainier Square – ont attiré des sous-locataires qui incluent Bank of America, Goldman Sachs, RBC Wealth Management et le cabinet d’avocats Schroeter Goldmark Bender, selon un rapport d’avril du Puget Sound Business Journal. Bank of America est le plus grand de ces sous-locataires avec 116 000 pieds carrés.

Amazon dit qu’il continue de s’engager avec des sous-locataires potentiels.

L’entreprise n’a pas voulu dire s’il y avait un scénario où elle pourrait vouloir mettre ses propres employés dans le bâtiment. Et, maintenant que Rainier Square est construit et attire l’attention en tant qu’immeuble résidentiel et de bureau de luxe, Amazon a refusé de dire s’il regrettait de s’être retiré.

“C’est une belle tour de déclaration”, a déclaré Gardner du groupe Schuster. “Ils peuvent toujours changer d’avis, je suppose.”