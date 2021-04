Emmène-moi au jeu de balle? ⋆ 10z viral

Permettez-moi de commencer par ma bonne foi. Je suis fan de baseball, encore plus fan des Chicago Cubs.

J’ai de bons souvenirs d’aller à Wrigley Field avec ma famille, ou de voyager à Milwaukee pour voir les Cubs jouer les Brewers presque chaque année lorsque les Brewers sont passés de la Ligue américaine à la Ligue nationale.

J’ai grandi en regardant Greg Maddux lancer dans ses premières années, le grand jeu intermédiaire de Ryan Sandberg et Shawn Dunston et j’ai regardé les incroyables courses à domicile entre Sammy Sosa et Mark McGuire, des Cardinals de St. Louis.

J’ai souffert de l’agonie de la saison 2003 lorsque les Cubbies ont vu une avance de trois matchs contre un dans la NLCS s’échapper contre les Marlins de Floride et ont connu la joie et l’exaltation de la saison 2016 lorsque mes Cubbies ont brisé la sécheresse de la Série mondiale qui durait plus d’un siècle cette fois en surmontant un déficit de trois matchs contre un contre les Indians de Cleveland.

Il est important de le déclarer dès le début. Souvent, lorsque nous entendons des groupes, à gauche ou à droite, dire qu’ils vont boycotter un produit ou une entreprise, ce sont souvent les gens qui n’ont jamais consommé les produits en premier lieu qui ont les voix les plus fortes. C’est politique partout. C’est la politique qui pousse les entreprises à faire ce qu’elles font, et c’est la politique des consommateurs qui les pousse à faire ce qu’elles font.

Pour moi, ma désillusion avec la Major League Baseball (MLB), et les sports professionnels en général, ne concerne pas du tout la politique. Il s’agit vraiment des mensonges sur les mensonges qu’on nous dit, et ce sont les mensonges venant de la société, en général, plus que toutes les déclarations stupides publiées par une entreprise. Et je n’appellerai à aucun boycott. Si vous voulez regarder le baseball, regardez le baseball. Peu importe ce que disent les détracteurs du fait que le baseball est trop lent, c’est un excellent jeu et j’adore ça.

Le Liberty Loft a rendu compte de la capitulation de la MLB à la demande du président fantoche de retirer le All-Star Game d’Atlanta. Cependant, ma désillusion a commencé l’année dernière.

Je n’ai jamais accepté ni accepté la tyrannie du gouvernement COVID-19. Cela a été politique, des deux côtés d’ailleurs, depuis le début, et le gouvernement n’a jamais eu le pouvoir de faire quoi que ce soit au nom de la sécurité publique. Mais, quand il a été annoncé qu’il y aurait une saison de baseball, quoique raccourcie, j’ai pensé au moins que cela me donnerait une sorte de répit de la colère de regarder les dictateurs démocrates et républicains prendre le contrôle et le dégoût de mes compatriotes américains se pencher et prendre tous les abus.

J’ai eu tort. Je me suis mis à l’écoute du match d’ouverture des Cubs et j’ai regardé les joueurs mettre un masque dans la pirogue et l’enlever lorsqu’ils sont entrés sur le terrain. Masque, masque, masque, masque, etc. Les joueurs exposent le grand mensonge des masques juste devant nous, et pourtant les gens continuent à vivre le mensonge.

Le mensonge suivant, il y avait du bruit de foule dans les stades. Nous regardons les sièges vides mais entendons le bruit. Juste un autre mensonge à avaler.

Passons maintenant au grand mensonge du scandale de la «réforme» électorale en Géorgie.

Le premier est le mensonge de Biden. Nous avons tous entendu les mensonges qui ont été révélés même par les vérificateurs des médias grand public sur les heures de vote et la distribution d’eau. Parlons de la rumeur de Biden comparant les «réformes» aux lois Jim Crow. Cela vient d’un gars qui soutient les passeports vaccinaux. Si vous n’êtes pas vacciné selon les règles de Biden, vous n’allez pas être relégué à l’arrière du bus (ou de l’avion), vous ne serez pas du tout autorisé à monter dans le bus. Si vous n’êtes pas vacciné, vous ne pourrez pas du tout faire des affaires si Biden réussit.

Qu’en est-il du mensonge selon lequel les «réformes» de la Géorgie renforcent les élections? Les soi-disant «réformes» ont littéralement codifié l’escroquerie de masse par vote par correspondance de l’ère COVID. Cela rend le vote plus facile que jamais auparavant, sauf peut-être les élections de 2020, et les conservateurs le défendent. Il n’y a pas de défense pour ces «réformes» de la part des conservateurs, mais bon, la Géorgie a un gouverneur républicain donc je suppose que nous devons accepter le mensonge, hein?

Et voici le plus gros mensonge concernant les élections, qui se perpétue depuis des décennies et des décennies. On nous dit que voter est le droit le plus important, le plus sacro-saint que nous ayons. Ce n’est pas. En fait, on pourrait dire que vous n’avez pas du tout le droit de vote. Le vote, comme cela est devenu le cas dans l’Amérique moderne, n’est plus que de l’extorsion de nos jours. On nous dit que nous avons le choix entre deux équipes, et si votre équipe gagne, elle distribuera l’argent volé aux contribuables à vos projets favoris pour animaux de compagnie. Si l’autre équipe gagne, l’argent qui vous est volé financera des projets que vous ne soutenez pas. Le vote n’est rien d’autre qu’un racket dans une société habilitée et dépendante que l’Amérique est très certainement aujourd’hui.

Je renoncerais à mon vote d’un jour à l’autre si cela signifiait que mon droit à la liberté d’expression, mon droit de posséder des armes à feu, mon droit à une procédure régulière et tout autre droit vraiment important étaient protégés.

Donc, pour l’instant, j’ai du mal à me connecter au baseball. Je ne peux pas dire que je n’essaierai pas de regarder un match ici ou là, mais c’est déprimant d’être à l’écoute de tout divertissement lorsque les mensonges détruisent notre société. Le pain et les cirques ont maintenu les Romains complètement pacifiés, et il en a fait de même en Amérique.

