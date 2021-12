Emmener les deux chauffeurs à Abu Dhabi ? « Max Verstappen ne ferait pas ça »

Le commentateur néerlandais Olav Mol s’attend à un combat loyal à Abu Dhabi entre Max Verstappen et Lewis Hamilton, alors que le championnat du monde est décidé.

Hamilton a égalisé les points avec son rival pour le titre après avoir remporté la victoire en Arabie saoudite dimanche, avec la confrontation pour le titre à Yas Marina ce week-end.

On a beaucoup parlé des moments controversés entre les deux pendant la course, Verstappen s’étant vu infliger des pénalités distinctes de cinq et 10 secondes pour sa course contre Hamilton, en sortant de la piste lorsque la Mercedes a tenté de dépasser au virage 1, avant d’être retrouvée. avoir conduit de manière « erratique » lorsque la paire est entrée en collision en direction du virage 27.

Le commentateur de Ziggo Sport, Mol, pense que les commissaires sportifs doivent clarifier les choses entre les deux pilotes quant à ce qui est et n’est pas acceptable ce week-end, alors que la saison atteint son apogée.

Max Verstappen n’a pas besoin de « se calmer », déclare Helmut Marko. « C’est le match entre Mercedes et Red Bull, et le match entre Max et [Lewis]. Et rappelez-vous simplement ce qui s’est passé à Silverstone, ce qui s’est passé à Budapest. N’oubliez pas ça. » #F1 pic.twitter.com/fcv9p8DWg3 – PlanetF1 (@Planet_F1) 6 décembre 2021

« Au Brésil, c’était ensemble en dehors de la piste et de comprendre, mais maintenant l’un reçoit une pénalité et l’autre pas », a déclaré Mol à Grand Prix Radio aux Pays-Bas.

« Ce penalty a même été infligé alors qu’il avait déjà rendu sa place. La direction de course doit vraiment clarifier les choses.

Des inquiétudes ont été exprimées quant au fait que le pilote Red Bull n’a besoin que des deux pilotes pour ne pas terminer la course à Abu Dhabi, car il mène actuellement le championnat du monde en raison d’une victoire supplémentaire par rapport à Hamilton.

Avec cela, il y a des inquiétudes qu’une autre collision entre les deux pourrait avoir lieu – mais Mol pense que cela n’arrivera pas, à moins que Mercedes ne trouve un énorme saut de performance qui ne donne au Néerlandais aucune chance de succès.

« Il y a maintenant une situation où Verstappen en a assez en applaudissant ensemble », a-t-il déclaré. « Il ne ferait pas celui-là, deux, trois, mais c’est sa seule certitude. À moins qu’il ne soit soudainement trois secondes plus rapide en qualifications, mais je ne vais pas le supposer.

Tout reste à jouer entre les deux équipes, et Hamilton a remporté les trois courses précédentes pour prendre tout son élan avant le dernier week-end de la saison.

Mais la quasi-brillance de Verstappen lors des qualifications montre que Red Bull est toujours proche de la performance par rapport à ses rivaux, et Mol pense que les yeux seront fermement fixés sur chaque session à Abu Dhabi.

« Ce sera tendu dès les premiers essais libres », a-t-il déclaré. « Qui est un dixième plus rapide où ? De plus, nous sommes maintenant sur la piste reconstruite, où un certain nombre de virages lents ont été supprimés, il y a donc moins de temps à gagner. Donc, les choses seront plus proches les unes des autres.