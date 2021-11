Emmenez vos partenaires avec Mamas and the Papas

Lorsque les mamans et les papas a demandé « Do You Wanna Dance », ils n’étaient en aucun cas les premiers à proposer l’invitation. Tout le monde, de Del Shannon à les garçons de la plage était arrivé avant eux; tout le monde de John Lennon aux Ramones enregistrerait la chanson plus tard. Mais la version du quatuor de l’incontournable pop est devenue leur avant-dernière entrée dans le classement Hot 100 le 23 novembre 1968, plus de deux ans et demi après sa sortie sur leur premier album.

Le premier artiste à nous inviter sur la piste de danse avec cet air de bien-être est le jeune homme qui l’a écrit, Bobby Freeman, né à San Francisco. Son original pour le label Josie, plus formellement orthographié « Do You Want To Dance », figurait dans les charts avant même d’avoir 18 ans, faisant ses débuts en mai 1958 en route vers un sommet n ° 5 aux États-Unis.

La version de Freeman a continué à figurer sur la bande originale de films tels que le rock’n’roll revival romp American Graffiti en 1973, Big Wednesday (1978) et Rock’n’Roll High School un an plus tard. À ce moment-là, plusieurs autres artistes notables s’y étaient essayés.

Le hitmaker le plus prolifique du Royaume-Uni, Cliff Richard, a enregistré « Do You Want To Dance » et, en tant que double face A avec la ballade « I’m Looking Out The Window », l’a emmené au n ° 2 en 1962. De retour à travers le Atlantic, la chanson a de nouveau augmenté lorsque Del Shannon l’a emmenée au n ° 43 en 1964; la même année, les Four Seasons l’ont coupé pour leur album Dawn (Go Away).

Puis vint l’interprétation des Beach Boys, intitulée « Wanna » plutôt que « Want To » et sortie aux États-Unis en février 1965, juste avant leur Aujourd’hui! album. Il s’est hissé à la 12e place et a la particularité d’être le single le plus réussi du groupe avec une voix principale de Dennis Wilson. Parmi les autres stars à s’attaquer à « Do You Wanna Dance » dans les années 60 figuraient Sonny & Cher (sous le couvert de Caesar & Cleo), Johnny Rivers et We Five.

Les Mamas et les Papas ont inclus leur interprétation sur leur premier album If You Can Believe Your Eyes and Ears, qui présentait également des reprises telles que Lennon & McCartney« I Call Your Name », « Spanish Harlem » de Leiber & Stoller et « The ‘In’ Crowd » de Billy Page, mieux connu par Dobie Gray. Mais le groupe d’harmonie de quatre musiciens avait d’autres singles et d’autres priorités à l’époque, et « Do You Wanna Dance » n’est devenu un 45 qu’après leur séparation initiale en 1968, quand, après coup, il a grimpé. seulement au n°76.

La chanson a refait surface une fois de plus, maintenant de retour dans son titre original, à la fin de 1972 lorsqu’elle est devenue le premier single américain de Bette Midler, grimpant au 17e rang. Lennon, pas moins, l’a couvert pendant son album de 1974 Rock n Roll; Marc Bolan et T. RexLa version de Bolan a été incluse en tant que morceau bonus sur une réédition du milieu des années 1990 de l’album Zip Gun de Bolan en 1975 et les Ramones l’ont fait pour Rocket To Russia en 1977.

Les interprétations de « Do You Wanna Dance » ont continué à apparaître avec une régularité incroyable, dans les années 1980 par des noms tels que Jan & Dean et Dave Edmunds; Peter Andre sur son premier album en 1993, la star suédoise Andreas Johnson en 2008, Juliana Hatfield en 2012, etc. L’énergie dancefloor inspirée par Bobby Freeman semble inépuisable.

