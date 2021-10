Emmerdale Lawrence Robb : « Mack et Charity sont délicieusement volatiles »

Sont-ils la vraie affaire? (Photo : ITV)

C’est une relation qui a provoqué une réaction caustique – et semble être née du bouton d’autodestruction de Charity Dingle (Emma Atkins) après avoir gâché la relation avec Vanessa Woodfield (Michelle Hardwick).

Mais alors que le couple est à nouveau réuni à Emmerdale alors qu’ils finissent par se perdre dans les bois, les passions les rattrapent.

Mais avec le danger qui tourne autour et une tournure dramatique des événements qui laisse Mack horrifié, l’acteur Lawrence Robb laisse entendre que des sentiments plus complexes se développent.

Il a déclaré à Metro.co.uk: « Je pense que personne ne sait vraiment ce qui se passe entre Charity et Mackenzie! » Cela les inclut, leur relation est si délicieusement volatile, qu’elle pourrait devenir folle à tout moment.

« Mais vous savez ce qu’ils disent – ​​les contraires s’attirent ».

L’attirance entre Charity et Mack pourrait continuer de croître – et Lawrence s’est dit enthousiasmé par le fait qu’il aimait travailler avec Emma sur leurs scènes ensemble.

Il a souri: « Emma a été fantastique, elle apporte toujours son jeu A, et pourrait être l’un des acteurs les moins égoïstes avec qui j’ai jamais travaillé.

« Nous rebondissons très bien les uns sur les autres, nous disant constamment comment nous pourrions essayer la scène différemment, ce qui rend le tournage avec elle une explosion totale. »

Et c’est la même chose pour l’équipe dans son ensemble.

Lawrence a ajouté: «Emmerdale a comme toujours une dynamique familiale et collaborative et cela prévaut toujours (principalement) dans des scénarios comme celui-ci. Nous avions tous le même objectif et c’était de nous assurer que tout ce qui était tourné avait l’air et se sentait aussi réel et granuleux que possible, avec le temps imparti.

« J’ai vraiment hâte de voir comment les épisodes se déroulent. Tout le monde a travaillé si dur pour tout filmer et avoir l’air fantastique, il y a eu des points vraiment difficiles ces dernières semaines, donc voir tout cela se concrétiser sera presque un clin d’œil à toute l’équipe qui a été impliquée dans le processus.

« J’espère que le public prendra autant de plaisir à le regarder que nous en avons eu à le filmer. Ce fut un honneur total d’en faire partie.

Dans quel état Charity et Mack s’en sortent, cela reste à voir – et où va leur relation compliquée et controversée à partir d’ici – il y aura inévitablement plus de problèmes à venir.

Si vous avez un feuilleton ou une histoire télévisée, une vidéo ou des images, contactez-nous en nous envoyant un e-mail à soaps@metro.co.uk – nous aimerions avoir de vos nouvelles.

Rejoignez la communauté en laissant un commentaire ci-dessous et restez à jour sur tout ce qui concerne les savons sur notre page d’accueil.

La Newsletter Savons

Comprend du contenu exclusif, des spoilers et des interviews avant qu’ils ne soient vus sur le site. En savoir plus «

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();