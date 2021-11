Emmerdale : Matthew Wolfenden et Isabel Hodgins « pourraient être hors écran jusqu’en 2022 »

Les stars d’Emmerdale Matthew Wolfenden et Isabel Hodgins pourraient ne pas être de retour à l’écran avant 2022 (Photo: ITV)

Les stars d’Emmerdale Matthew Wolfenden et Isabel Hodgins pourraient ne pas être de retour sur nos écrans avant janvier prochain, a-t-on affirmé.

On pense que le couple, qui incarne le couple David Metcalfe et Victoria Barton dans le feuilleton ITV, s’est affronté dans les coulisses le mois dernier, lors du tournage de la Super Stunt Week.

Selon certaines informations, ils étaient temporairement absents du plateau lors d’une enquête des patrons, leur brève sortie des Dales s’expliquant par un voyage surprise au Portugal.

Un initié a maintenant affirmé qu’il était « peu probable » qu’ils soient de retour sur nos écrans avant le Nouvel An, en raison de l’échelle de temps sur laquelle le feuilleton est filmé.

« Il est très peu probable que Matthew et Isabel soient de retour à l’écran avant Noël », a déclaré la source au Sun. «Ils viennent juste de rentrer sur le plateau, et comme Emmerdale est filmé six semaines à l’avance, cela met leur date de retour en janvier.

«Ce fut une déception pour les patrons et les scénaristes, qui prévoyaient qu’ils soient une partie importante des intrigues de Noël d’Emmerdale le mois prochain.

Les patrons auraient enquêté sur leur argument (Photo: ITV)



La paire est récemment revenue sur le plateau après l’incident (Photo: ITV)

« Mais ils ont bien sûr compris que les enquêtes appropriées devaient être faites. »

Il n’a pas été précisé exactement ce qui s’est passé entre Matthew et Isabel, une source affirmant que les tempéraments « s’évanouissaient hors caméra », ceux qui filmaient se sentant « mal à l’aise ».

Les patrons de Soap auraient enquêté sur l’affaire à fond, Matthew et Isabel revenant au tournage peu de temps après.

Une porte-parole d’Emmerdale a déclaré à la publication: » Bien que nous ne commentions jamais des cas individuels, Emmerdale a mis en place des politiques solides pour traiter toutes les allégations portées à notre attention et prendre les mesures appropriées.

Plus : Savons



« Aucun acteur n’a été suspendu d’Emmerdale. »

Leur brève absence a été mentionnée dans le feuilleton cette semaine, lorsque le couple à l’écran s’est envolé pour un voyage surprise au Portugal.

Le personnage de Paige Sandhu, Meena Jutla, a frappé le toit lors de leur voyage et a détruit la maison de Victoria pour se venger.

Metro.co.uk a contacté les représentants d’Emmerdale pour un commentaire.

