Emmerdale : Matthew Wolfenden et Isabel Hodgins s’affrontent sur le tournage

Matthew Wolfenden et Isabel Hodgins d’Emmerdale auraient été pris dans une dispute « très animée » pendant le tournage de l’une des plus grandes cascades du feuilleton.

Selon certaines informations, le couple, qui incarne le couple David Metcalfe et Victoria Sugden, se sont affrontés alors qu’ils tournaient des scènes de cascade explosives pour la Super Stunt Week du mois dernier.

Des sources ont affirmé que les tempéraments « s’évanouissaient hors caméra », ce qui rendait les tournages « mal à l’aise ».

Il a été dit que les patrons se sont rapidement impliqués et ont enquêté sur l’affaire pendant que Matthew et Isabel faisaient une pause dans le tournage du parc aquatique Tees Barrage à Stockton-on-Tees.

« Pendant qu’ils étaient sur le plateau, un commentaire a été fait qui a involontairement offensé, et une dispute a éclaté entre certains des membres de la distribution, a déclaré une source.

«C’était une affaire énorme pour tous et évidemment, tout le monde était sous pression pour que les scènes fonctionnent.

«Emmerdale prend ce genre d’allégations très au sérieux, et Matthew et Isabel n’ont pas filmé de scènes pendant que des enquêtes étaient menées.

« Ce n’était pas une décision qu’ils ont prise à la légère, car cela a eu d’énormes conséquences pour l’équipe car ce sont des personnages énormes. Mais les patrons ont estimé que c’était une étape nécessaire à franchir.

L’initié a ajouté à The Sun que les patrons avaient enquêté de manière approfondie sur l’affaire et étaient maintenant convaincus qu’aucune autre action n’était nécessaire.

Matthew, 41 ans, et Isabel, 27 ans, étaient de retour au tournage d’Emmerdale la semaine dernière.

Ils n’ont pas été suspendus et n’ont pas fait l’objet de mesures disciplinaires.

Une porte-parole d’Emmerdale a déclaré à la publication: » Bien que nous ne commentions jamais des cas individuels, Emmerdale a mis en place des politiques solides pour traiter toute allégation portée à notre attention et prendre les mesures appropriées.

« Aucun acteur n’a été suspendu d’Emmerdale. »

