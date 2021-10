Emmerdale préfigure la mort de Manpreet alors qu’elle abandonne Rishi ?

Manpreet s’en sortira-t-il après la terrible épreuve de la semaine prochaine ? (Photos : ITV)

La semaine terrifiante d’Emmerdale se rapproche de plus en plus et nous gardons un œil attentif sur les épisodes de cette semaine au cas où le feuilleton ITV laisserait des indices sur le destin d’un personnage.

Cette semaine, après avoir réalisé que quelque chose n’allait pas chez Meena (Paige Sandhu), Victoria (Isabel Hodgins) a dit à Wendy (Susan Cookson) qu’elle ferait tout son possible pour découvrir qui est vraiment Meena Jutla, même si cela la tue.

Ce soir (14 octobre), l’accent était mis sur Manpreet (Rebecca Sarker), qui a passé des mois malheureux dans sa relation avec Rishi (Bhasker Patel).

Abordant l’évidence, Manpreet a dit à Rishi qu’elle n’était plus amoureuse de lui.

Rishi avait le cœur brisé, c’est le moins qu’on puisse dire et lorsque Jai (Chris Bisson) est entré, il a été stupéfait d’apprendre la décision de Manpreet.

Plus tard, après que Meena ait découvert ce qui s’était passé, elle a conseillé à sa sœur de porter son attention sur Charles (Kevin Mathurin).

Manpreet était certain qu’elle n’avait pas l’intention de séparer Charles et Andrea (Anna Nightingale), mais sa jalousie l’emportera-t-elle?

Nous savons que Manpreet participe à la dangereuse semaine de survie – le feuilleton ITV a-t-il laissé entendre qu’elle mourrait après avoir mis fin à son mariage avec Rishi ?

Manpreet réalisera-t-il qu’elle doit commencer sa vie ailleurs, seulement pour arriver à sa fin ?

