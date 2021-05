Emmerdale stars Max Parker et Kris Mochrie bénévoles à la clinique Covid ⋆ .

Max Parker et Kris Mochrie se sont rencontrés sur le tournage d’Emmerdale (Photo: Instagram / @ krismoc)

Max Parker et Kris Mochrie, qui se sont rencontrés sur le plateau d’Emmerdale, se sont portés volontaires dans une clinique de vaccination Covid hier.

Les acteurs du feuilleton, qui ont joué les frères à l’écran Lee Posner (Mochrie) et Luke Posner (Parker), se fréquentent depuis juillet et, selon les rapports, le couple a eu une série de rendez-vous après leur rencontre sur le plateau du feuilleton ITV. .

S’adressant aux médias sociaux hier, Max a partagé une photo d’eux deux dans son histoire Instagram.

Alors qu’ils posaient en EPI pour une photo au centre, les deux stars ont salué le travail du NHS.

Les deux hommes ont les bras enroulés l’un autour de l’autre dans le tir tout en portant des tabliers en plastique, des masques faciaux et des gants médicaux.

Max a légendé la photo: “ Je suis bénévole aujourd’hui à la clinique de vaccination!

Max Parker et Kris Mochrie se sont portés volontaires dans une clinique de vaccination Covid (Photo: Instagram / @ chrisparker ___)



Ils portaient l’équipement EPI approprié (Photo: Instagram / @ krismoc)

«Les NHS sont les meilleurs!

Kris a transféré l’image sur sa propre histoire avant d’ajouter une photo de Max dans une pose de super-héros tout en portant l’équipement EPI approprié.

“ Aider le Dr Petec ”, a-t-il écrit sur le message, ajoutant un autocollant de héros du NHS à la photo.

Cela survient des mois après qu’il ait été rapporté que les garçons avaient emménagé dans un appartement chic, ce qui leur aurait coûté environ 8000 £ par mois.

Max a été vu montrant le nouvel endroit du couple sur Instagram, alors qu’il publiait une photo du couloir de l’appartement après l’avoir habillé avec une plante et une table du designer Tom Ford.

Selon The Sun, leur maison fait partie d’une résidence de gratte-ciel à Manchester qui comprend un jardin sur le toit, un concierge, une piscine privée, une salle de sport et un studio de yoga.

Une source a déclaré au journal: “ Au fur et à mesure que les premières maisons disparaissent, c’est un doozy. Max et Kris sont fiers et ravis de commencer la prochaine phase de leur relation avec style.

«Déménager à Manchester fonctionne bien pour eux car c’est un point central entre Leeds, où Max filme Emmerdale, et Londres, où Kris fait beaucoup de consultance.

