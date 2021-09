Emmy 2021 : à quelle heure commencent les récompenses ?

. Scènes du 70e Emmy Governors Ball et de l’avant-première de presse du Creative Arts Governors Ball 2018 au LA Live Event Deck le 6 septembre 2018 à Los Angeles, Californie.

À Los Angeles, aux États-Unis, la reconnaissance la plus importante pour les enregistrements télévisés aura sa célébration annuelle pour souligner l’excellence dans cette industrie.

Ceux considérés comme des “Oscars” de la télévision américaine dans leur 73e version décerneront des récompenses à la meilleure série télévisée de la grille Prime time, diffusée entre les mois de juin 2020 et mai 2021.

La cérémonie aura lieu le dimanche 19 à 20 h HE

La cérémonie débutera dans la nuit du dimanche 19 septembre et se terminera à l’aube le lendemain. Le site de l’événement sera l’Event Deck à Los Angeles en Californie, et cette fois le gala se déroulera en face à face et en extérieur.

Il convient de noter qu’au début, le Microsoft Theater était conçu comme un lieu régulier pour ces récompenses, mais à la dernière minute, le changement a été apporté à l’Event Deck, qui est situé à l’arrière du précédent.

Les organisateurs des Emmys ont expliqué le changement de lieu dans un communiqué :

« La 73e édition des Emmy Awards se déroulera dans une tente climatisée sur The Event Deck à LA LIVE, juste derrière le Microsoft Theater. Cela permettra des sièges d’audience plus distanciés socialement ».

L’hôte de l’événement pour cette année sera le célèbre comédien américain Cedric Antonio Kyles, plus reconnu comme « Cédric l’artiste, et celui en charge de la remise des prix, sera l’Académie des arts et des sciences de la télévision.

Horaires de diffusion des Emmys 2021 :

La remise des prix débutera à 20 h (heure de l’Est).

Voici une liste de l’heure de début du gala important dans divers pays de la région et du monde.

• États Unis: 20h00 (heure de l’Est) 17h00 (heure du Pacifique)

• Pérou, Colombie et Mexique : 19h00

• Chili et Argentine : 21h00

• Venezuela: 20:00

• Espagne: 02h00 le 20 septembre

Où voir le gala ?

La cérémonie sera diffusée sur CBS aux États-Unis. Alors que, dans les pays d’Amérique latine, l’événement peut être vu à travers TNT et TNT Series.

A noter que, pour cette édition, les Emmy 2021 comptent plusieurs séries qui dépassent la vingtaine de nominations, et sont de grands favoris pour remporter un prix. Certaines d’entre elles sont:

• La Couronne (24 Nominations) – Netflix : La quatrième saison de la série originale Netflix “The Crown” nous emmène vers la fin des années 70 lorsque la reine Elizabeth (Olivia Colman) et sa famille ont commencé à s’inquiéter de la ligne de succession. Pour cela, les monarques doivent trouver une épouse convenable pour le prince Charles (Josh O’Connor), qui est toujours célibataire à 30 ans.

Alors que la nation commence à ressentir l’impact des politiques du Premier ministre Margaret Thatcher (Gillian Anderson), la première femme à occuper le poste, la relation tendue entre elle et la reine s’aggrave considérablement lorsque la Dame de fer mène le pays à la guerre des Malvinas. . À l’époque, la liaison de Carlos avec la jeune Lady Diana Spencer (Emma Corrin) offre le conte de fées parfait pour tenir le peuple britannique ensemble, tandis qu’à l’intérieur du palais, la famille royale est de plus en plus divisée.

• Le Mandalorien (24 nominations) – Disney + : “The Mandalorian” et “The Boy” continuent leur voyage, affrontant des ennemis et rassemblant des alliés alors qu’ils se frayent un chemin à travers une galaxie dangereuse à l’ère tumultueuse après l’effondrement de l’Empire Galactique. La série met en vedette Pedro Pascal, avec des stars invitées telles que Gina Carano, Carl Weathers et Giancarlo Esposito.

• WandaVision (23 nominations) – Disney + : “WandaVision” est un mélange de télévision classique et de Marvel Cinematic Universe (UCM) dans lequel Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) et Vision (Paul Bettany), deux êtres dotés de super pouvoirs qui vivent une vie de banlieue idéalisée commencent à soupçonner que tout n’est pas comme ça. semble.

• Le conte de la servante (21 nominations) – Hulu : “The Handmaid’s Tale” est une série télévisée dystopique créée par Bruce Miller, basée sur le roman du même nom de 1985 de l’écrivaine canadienne Margaret Atwood. La série a été commandée pour être diffusée par le service de streaming Hulu et avec seulement 10 épisodes, dont la production a commencé fin 2016. L’intrigue présente une dystopie après une deuxième guerre civile américaine dans laquelle une société totalitaire subjugue des femmes fertiles, appelées “Handmaids “, à l’esclavage de la maternité.

Elisabeth Moss se porte mieux que jamais, mais une intrigue clairsemée et un sentiment de malheur excessif peuvent s’avérer trop sombres pour que certains téléspectateurs puissent vraiment profiter de la saison quatre.

• Saturday Night Live (21 nominations) – NBC.com, Hulu, Peacock : Au cours de ses quatre décennies à l’antenne “Saturday Night Live”, une émission de comédie en direct qui se déroule le samedi soir a reçu de nombreux prix, dont 78 Prime time Emmy Awards. En 2000, il a été intronisé au Temple de la renommée de la National Broadcasting Association. Il a été classé 10e sur la liste des “50 plus grandes émissions de télévision de tous les temps” de TV Guide et en 2007, il a été inclus dans la liste des “100 plus grandes émissions de télévision de tous les temps” de Time. En 2018, l’émission avait déjà reçu 252 nominations aux Prime time Emmy, les plus reçues par toutes les émissions de télévision.

• Ted Lasso (20 ans) – Apple TV + : Jason Sudeikis est « Ted Lasso », un entraîneur de football engagé pour diriger une équipe britannique, malgré aucune expérience. Mais ce qui lui manque en connaissance, il le compense avec optimisme et détermination.

• Lovecraft Country (18 nominations) – HBO Max : Basé sur le roman de Matt Ruff, “Lovecraft Country” suit Atticus Freeman (Jonathan Majors) alors qu’il retrouve son amie Leticia (Jurnee Smollett) et son oncle George (Courtney B. Vance) pour se lancer dans un road trip à travers les années 1950 Jim Crow America, à la recherche de son père disparu (Michael Kenneth Williams). Ainsi commence un combat pour survivre et surmonter à la fois les horreurs racistes de l’Amérique blanche et les monstres terrifiants qui pourraient être arrachés à un livre de Lovecraft.

• Lady’s Gambit (18 nominations) – Netflix : Basée sur un roman de Walter Tevis, la mini-série Netflix, “Lady’s Gambit” est une histoire sur la transition vers l’âge adulte qui explore le vrai prix du talent. Beth Harmon (Anya Taylor-Joy), une mineure abandonnée dans un orphelinat du Kentucky à la fin des années 1950, découvre son extraordinaire talent pour les échecs, tout en développant une dépendance aux tranquillisants que le système public de l’État utilise pour endormir les enfants. Hantée par ses démons personnels, poussée par l’obsession et un cocktail de narcotiques, Beth se transforme en une jeune femme douée et glamour, déterminée à briser les barrières et à conquérir le monde hyper masculin des échecs compétitifs. La série est écrite et réalisée par Scott Frank, deux fois nominé aux Oscars, qui co-produit également avec William Horberg et le co-créateur de la série Allan Scott.

• Jument d’Eastown (16 nominations) – HBO Max : Alors que sa vie s’effondre autour d’elle, une détective d’une petite ville de Pennsylvanie, Mare Sheehan (Kate Winslet), enquête sur un meurtre local. La série explore le côté obscur d’une communauté proche et offre un examen authentique de la façon dont la famille et les tragédies du passé peuvent définir notre présent. Winslet surprend à nouveau avec une performance extraordinaire.

