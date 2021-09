Emmy 2021 : tous les looks du tapis rouge

je Josh O’Connor – “Bon look, presque juste mais je n’aime pas les pantalons aussi amples et courts en bas, la veste a un très grand revers et la rose sur le cou est un peu fanée”, a déclaré la créatrice de mode Maureene Dinar Infobae Gillian Anderson – “Magnifique avec la jupe et le crop top Chloé, très tendance 2021, la couleur convient très bien à son teint et à ses cheveux”, a déclaré la consultante en image de renom Gabriela Gurmendi Olivia Colman – “Bonne combinaison pour une tenue, bien que le style pour un tapis rouge soit loin, la production manquait. Il a choisi Roksanda », a expliqué la célèbre designer Patricia Profumo à Infobae Nicole Byer – “Je l’aime parce qu’elle porte ce qu’elle veut, elle ne se soucie pas de sa silhouette et elle a une attitude vraiment chapeaux pour la décision qui lui convient et elle se moque de ce qu’ils disent, c’est de la pure attitude.” selon Dinar Oona O’Beirn – Selon Profumo, “elle portait une robe très folk pour un événement Emmy, elle aurait choisi une tenue qui la met davantage en valeur car elle peut très bien montrer sa silhouette. La créativité et le gala y manquaient” Billy Porter – “Toujours avec des choix dramatiques, très son style, en noir total et des bijoux fabuleux qui sont sa marque de fabrique”, a déclaré Gurmandi. Rita Wilson – Dinar a déclaré : « J’ai adoré, son style parle d’une femme libre, le costume Tom Ford est cool, sobre. Ce look lui va confortablement. Les sandales sont parfaites et cohérentes” Ken Jeong et sa femme Tran Jeong – “Une élégante robe bleu pâle et la bonne combinaison d’accessoires dessus”, a déclaré Gurmandi. Emerald Fennell – “Dans Valentino, une splendide robe avec des strass et une touche de couleur citron vert, tendance 2021”, a prévenu la consultante en image Gabriela Gurmandi John Oliver – “Cool, très bon, soigné, costume impeccable. La chemise était fine, le nœud papillon super classique mais très soigné, très bien et élégant. Le seul problème c’est que quand il met les mains dans sa poche, il ouvre sa veste et la cravate est très longue”, a expliqué Maureene Dinar. Emma Corrin – “J’ai adoré l’audace de combiner les gants longs avec un simple costume sans bretelles pour cette occasion, j’aurais aimé voir une bonne coiffure à la place d’une casquette, mais excellente pour l’audace convenable de la tenue”, précise Patricia Profumo Kaley Cuoco – “Super sexy dans un design de couleur citron vert”, a déclaré Gurmandi Samira Wiley – Profumo a déclaré : ” J’ai adoré ce look très masculin avec le choix d’un genre incroyable accompagné de sandales idéales pour compléter le look “ Beth Behrs – “J’ai bien aimé, elle portait un poncho surdimensionné de couleur beurre terne. Très élégant blanc et brut c’est la couleur de la saison c’est le gagnant !! Je l’ai aimé, elle sait le porter et elle a une bonne attitude, ce qui est l’important pour pouvoir porter ce type de vêtement », a souligné Maureene Dinar.