Emmy Awards 2021 : à quoi ressemblera la cérémonie ?

La remise des prix de l’Académie des arts et des sciences de la télévision américaine, plus connue sous le nom d’Emmy, qui espérait cette année dans sa 73e édition, organiser une cérémonie pour accueillir la vie dans la normalité après la pandémie de coronavirus, avait plans et le mener à bien de manière restreinte en raison de l’éventualité à laquelle les États-Unis sont toujours confrontés face aux cas positifs de Covid-19 et de la variante dominante Delta.

L’organisation a annoncé que le gala des Emmy 2021 se tiendra à l’extérieur et que quatre personnes seulement pourront y assister au nom de chaque groupe de nominés pour remporter les prix.

“A la suite de discussions avec des experts en santé et sécurité du comté de Los Angeles, l’Académie a conclu que nous devions limiter davantage le nombre de candidats qui y assisteront”, a déclaré l’organisation dans un communiqué, selon 20 minutes.

Dans le cadre des protocoles de biosécurité que l’organisation exigera des artistes, la principale exigence est la présentation d’un certificat de vaccination contre le coronavirus, en plus d’un test qui montre qu’il est négatif pour la maladie. En outre, l’organisation a déclaré que les nominés ne peuvent être accompagnés que d’un invité, qui devra répondre aux mêmes exigences pour entrer dans la cérémonie.

Quant à la présence des médias qui couvriront l’événement, ceux-ci seront limités et devront être dûment accrédités.

En revanche, quant au site où se déroulera la cérémonie de remise des prix, selon Variety, il aura cette année pour épicentre l’Event Deck dans la ville de Los Angeles, en Californie, d’où ils seront diffusés en direct pour le public du monde entier.

Il convient de noter qu’au début, le Microsoft Theater était conçu comme un lieu régulier pour ces récompenses, mais à la dernière minute, le changement a été apporté à l’Event Deck, qui est situé à l’arrière du précédent.

Les organisateurs des Emmys ont expliqué le changement de lieu dans un communiqué :

« La 73e édition des Emmy Awards se déroulera dans une tente climatisée sur The Event Deck à LA LIVE, juste derrière le Microsoft Theater. Cela permettra des sièges d’audience plus distanciés socialement ». « La santé et la sécurité de nos candidats sont de la plus haute importance. Les discussions sont en cours et nous fournirons plus d’informations dès qu’elles seront disponibles. Nous apprécions la compréhension de chacun alors que nous naviguons dans la variante delta de COVID-19. »

Situation du Covid-19

Selon SerieListas, ce format est loin de la fête avec laquelle Hollywood entendait célébrer la normalité, mais la décision a été prise “après avoir parlé avec des experts en santé et sécurité du comté de Los Angeles”, comme l’a déclaré l’Académie.

Ils ont également pris en compte les données d’infections car à Los Angeles, les nouveaux cas sont passés d’un millier à environ 4 000 et augmentent. Une augmentation qui touche l’ensemble du pays car les Etats-Unis enregistrent une moyenne quotidienne d’infections supérieure à 100 000, un chiffre considérable par rapport aux 20 000 qui ont été enregistrés le mois dernier.

Ainsi, un gala conçu pour se tenir à l’intérieur d’une enceinte a finalement dû être repensé et modifié en tenant compte des réglementations en matière de biosécurité, et de la capacité d’accueil. Cependant, on peut dire que ces Emmys seront meilleurs que les Emmys 2020, qui devaient être célébrés dans un studio vide, sans public, et avec les nominés participant à distance via des appels vidéo.

Les chiffres qui remettront les prix

L’Académie des arts et des sciences de la télévision et CBS ont annoncé le premier groupe de célébrités qui participeront au gala ce dimanche 19 septembre en tant que présentateurs.

Selon la page Date limite, les prix seront remis par Paulina Alexis, Anthony Anderson, Angela Bassett, Kate Beckinsale, Adrien Brody, Stephen Colbert, Jennifer Coolidge, Kaley Cuoco, Lane Factor, Beanie Feldstein, Allyson Felix, America Ferrera, Sterlin Harjo , Devery Jacobs , Ken Jeong, Mindy Kaling, Vanessa Lachey, Dan Levy, Eugene Levy, Jessica Long, Annie Murphy, Catherine O’Hara, Sarah Paulson, Amy Poehler, Billy Porter, Michaela Jaé (Mj) Rodriguez, Seth Rogen, Tracee Ellis Ross, Hailee Steinfeld, Patrick Stewart, Wilmer Valderrama, Kerry Washington, D’Pharaoh Woon-A-Tai et Bowen Yang.

Emmy Awards 2021 : programme pour voir l’événement

La remise des prix débutera à 20h00 (heure de l’Est)

• États Unis: 20h00 (heure de l’Est) 17h00 (heure du Pacifique)

• Pérou, Colombie et Mexique : 19h00

• Chili et Argentine : 21h00

• Venezuela: 20:00

• Espagne: 02h00 le 20 septembre

Où voir le gala ?

La cérémonie sera diffusée sur CBS aux États-Unis. Alors que, dans les pays d’Amérique latine, l’événement peut être vu à travers TNT et TNT Series.

Le plus nominé

Selon 20 minutes, en ce qui concerne les récompenses, The Crown et The Mandalorian ont dominé avec 24 nominations par tête les nominations pour la 73e édition des Emmy 2021. Derrière se trouvait la production Marvel “WandaVision”, qui a obtenu 23 nominations.

The Boys, The Bridgertons, The Crown, The Handmaid’s Tale, Lovecraft Territory, The Mandalorian, Pose et This is Us seront nominés pour le prix de la meilleure série dramatique. De son côté, la reconnaissance de la meilleure comédie se jouera entre Black-ish, Cobra Kai, Emily in Paris, Hacks, The Flight Attendant, The Kominsky method, Pen15 et Ted Lasso.

Enfin, l’Emmy de la meilleure série limitée sera disputé par Scarlet Witch and Vision, Mare of Easttown, could Destroy You, Lady’s Gambit et The Underground Railroad.

