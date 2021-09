Emmy Awards 2021 : Comment regarder le Live Stream ?

. Une statue d’Emmy se dresse à l’entrée du tapis d’or à l’entrée du Microsoft Theatre pour la 70e cérémonie des Emmy Awards le 13 septembre 2018 à Los Angeles, Californie.

Les Emmy Awards 2021 sont là ! À Los Angeles, aux États-Unis, la reconnaissance la plus importante pour les enregistrements télévisés aura sa célébration annuelle pour souligner l’excellence dans cette industrie.

Ceux considérés comme des “Oscars” de la télévision américaine dans leur 73e version décerneront des récompenses à la meilleure série télévisée de la grille Prime time, diffusée entre les mois de juin 2020 et mai 2021.

La cérémonie aura lieu le dimanche 19 à 20 h HE

La cérémonie débutera dans la nuit du dimanche 19 septembre et se terminera à l’aube le lendemain. Le site de l’événement sera l’Event Deck à Los Angeles en Californie, et cette fois le gala se déroulera en face à face et en extérieur.

Il convient de noter qu’au début, le Microsoft Theater était conçu comme un lieu régulier pour ces récompenses, mais à la dernière minute, le changement a été apporté à l’Event Deck, qui est situé à l’arrière du précédent.

Comment regarder la diffusion en direct ?

La cérémonie sera diffusée à travers les États-Unis via le réseau de télévision CBS. De même, si vous préférez profiter du gala en ligne, vous pouvez suivre le streaming sur Paramount +.

ET! News tiendra sa désormais célèbre couverture annuelle du tapis rouge, qui débutera à 18 h 00 HE / 15 h 00 HP; tandis que la couverture du tapis rouge de CBS commencera à 19 h HE / 16 h HP.

La cérémonie pourra être retransmise sur :

Les 73e Emmy Awards seront diffusés sur Paramount + (anciennement CBS All Access) et seront disponibles en streaming en direct pour tous les abonnés. La bibliothèque de streaming Paramount + est également remplie d’émissions de télévision classiques et de films de ViacomCBS, Paramount et de leurs nombreuses filiales. Cela inclut CBS, Sports HQ, Entertainment Tonight, Nickelodeon, BET, MTV, Comedy Central et Smithsonian Channel.

Essai gratuit Paramount +

À l’heure actuelle, vous pouvez vous inscrire à un essai gratuit de 7 jours de Paramount + pour regarder les Emmys gratuitement, avec des forfaits mensuels coûtant 4,99 $ après cela, ou 9,99 $ pour un abonnement sans publicité.

Une autre façon de diffuser les Emmys 2021 en ligne est via FuboTV. Votre plan d’abonnement comprend plus de 200 chaînes de télévision, dont CBS. FuboTV vous offre également des heures de stockage DVR dans le cloud si vous ne voulez pas regarder la cérémonie de remise des prix en direct.

Essai gratuit FuboTV

fuboTV est livré avec trois forfaits de streaming 4K distincts : les forfaits Starter (64,99 $ par mois), Pro (69,99 $ par mois) et Elite (79,99 $). Tous les trois viennent avec une semaine de streaming gratuit avant de s’engager dans des plans.

Vous pouvez actuellement obtenir un essai gratuit de 7 jours de FuboTV. Obtenez l’essai gratuit ici et diffusez les Emmys en direct sur CBS depuis votre smart TV ou votre téléphone.

Initialement appelé DirecTV NOW, AT&T TV NOW est un nouveau service de diffusion de télévision en direct qui vous propose toutes vos chaînes locales (y compris CBS) plus ESPN, Fox Sports et tous vos réseaux de divertissement préférés. Les forfaits commencent à seulement 69,99 $ par mois et même le forfait de base comprend plus de 65 chaînes et plus de 40 000 heures de contenu à la demande. AT&T propose désormais également l’enregistrement DVR dans le cloud afin que vous puissiez enregistrer la télévision en direct et la revoir quand vous le souhaitez, parfait pour revoir tous vos moments Emmy préférés.

Essayez AT&T TV

AT&T n’offre actuellement pas d’essai gratuit aux nouveaux abonnés, mais si vous annulez dans les 14 jours suivant le visionnage des Emmys, vous ne serez pas facturé.

Hulu propose l’un des meilleurs forfaits du marché avec son offre Hulu + Live TV. L’accord vous offre des milliers d’émissions de télévision et de films à diffuser sur Hulu, ainsi que plus de 60 chaînes de télévision en direct. Les offres de télévision en direct de Hulu incluent CBS, vous pourrez donc diffuser les Emmys en ligne. Hulu vous permet également de diffuser la télévision à partir de n’importe quel appareil, vous pouvez donc également regarder les Emmys en direct depuis votre téléphone et votre tablette.

Essayez Hulu avec la télévision en direct

Hulu + Live TV ne coûte que 65 $ par mois, mais Hulu propose actuellement un essai gratuit du service auquel vous pouvez accéder ici. Inscrivez-vous pour l’essai gratuit maintenant et obtenez-le à temps pour voir les Emmys gratuits.

YouTube TV est le service de streaming TV en direct de Google qui propose du contenu à la demande et un DVR basé sur le cloud. Ils offrent ABC, CBS, Fox, NBC et plus encore dans la plupart des régions. Ils offrent également un essai gratuit.

Essayez YouTube TV

Sling TV ne propose NBC et Fox que sur un nombre limité de marchés, ce n’est donc pas un bon choix pour les Emmys. Un essai gratuit est disponible, mais conservez-le pour quelque chose qui sera diffusé sur NBC ou Fox.

Essayez Sling TV

