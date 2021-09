Emmy Awards 2021 et la liste complète des nominés

Aujourd’hui, nous vous ferons part de toutes les nominés pour la prochaine édition des Emmy Awards alors faites attention à les rencontrer et commencez à faire tous vos paris sur qui seront les gagnants.

Les Emmy Awards sont enfin arrivés 2021 Et comme vous vous en souvenez peut-être, le 13 juillet, l’Academy of Television Arts and Sciences a présenté tous les nominés qui partiront à la recherche de la statuette lors de la 73e Primetime Emmy Awards qui aura lieu le 19 septembre au Microsoft Theater du centre-ville de Los Angeles, Californie.

Ce sera sans aucun doute un la cérémonie se sont battus entre diverses productions, alors que les services de streaming continuent de se battre contre d’autres plateformes pour être les plus considérées par les téléspectateurs, qui l’année dernière sont restés chez eux.

Cela peut vous intéresser: modèles Alexa Dellanos très beaux et sportifs, 1 belle vue

En fait, la 72e édition de l’année dernière s’est tenue au milieu de la contingence sanitaire avec des appels vidéo, ce qui changera complètement et heureusement pour cette année, car nous aurons des célébrités en personne.

Comme prévu, ce fut une autre année au cours de laquelle nous avons eu des séries qui ont réussi à captiver le public de différentes manières.

Des grandes comédies comme Ted Lasso aux drames comme Lady’s Gambit, avec Anya Taylor-Joy.

En revanche, les succès de The Crown et The Mandalorian se poursuivent avec leurs nouvelles saisons, puisque les deux sont les plus nominés avec 24 chances de remporter le prix.

Alors sans plus tarder, voici tous les nominés pour les Emmy Awards 2021 :

1. DRAMAS

MEILLEURE SÉRIE DRAME

– Les garçons

– Bridgerton

– La Couronne

– Le conte de la servante

– Pays de Lovecraft

-Poser

– Le Mandalorien

– C’est nous

MEILLEUR ACTEUR PRINCIPAL DANS UN DRAME

– Sterling K. Brown (C’est nous)

– Jonathan Majors (Pays Lovecraft)

– Josh O’Connor (La Couronne)

– Régé-Jean Page (Bridgerton)

– Billy Porter (Pose)

– Matthew Rhys (Perry Manson)

MEILLEURE ACTRICE DANS UN DRAME

– Uzo Aduba (En thérapie)

-Olivia Colman (La Couronne)

– Emma Corrin (La Couronne)

– Elisabeth Moss (Le conte de la servante)

– MJ Rodriguez (Pose)

– Jurnee Smollet (Pays Lovecraft)

MEILLEUR ACTEUR DE SOUTIEN DANS UNE SÉRIE DRAMATIQUE

– Giancarlo Esposito (Le Mandalorien)

– OT Fagbenle (Le conte de la servante)

– John Lithgow (Perry Mason)

– Tobias Menzies (La Couronne)

– Chris Sullivan (C’est nous)

– Bradley Whitford (Le conte de la servante)

– Michael Kenneth Williams (Lovecraft Country)

MEILLEURE ACTRICE DE SOUTIEN DANS UNE SÉRIE DRAMATIQUE

– Gillian Anderson (La Couronne)

– Madeline Brewer (Le conte de la servante)

-Helena Bonham Carter (La Couronne)

– Ann Dowd (Le conte de la servante)

– Aunjanue Ellis (Lovecraft Country)

– Emerald Fennell (La Couronne)

– Yvonne Strahovski (Le conte de la servante)

– Samira Wiley (Le conte de la servante)

MEILLEUR ACTEUR INVITÉ DANS UNE SÉRIE DRAMATIQUE

– Don Cheadle (Le Faucon et Le Soldat de l’Hiver)

– Charles Dance (La Couronne)

– Timothy Olyphant (Le Mandalorien)

– Courtney B. Vance (Lovecraft Country)

– Carl Weathers (Le Mandalorien)

MEILLEURE ACTRICE INVITÉE DANS UNE SÉRIE DRAMATIQUE

– Alexis Bledel (Le conte de la servante)

– Claire Foy (La Couronne)

– Mckenna Grace (Le conte de la servante)

– Sophie Okonedo (Ratché)

– Phylicia Rashad (C’est nous)

2. COMEDIES

MEILLEURE SÉRIE COMÉDIE

– Noirâtre

– Cobra Kai

– Emilie à Paris

– Hacks

– L’hôtesse de l’air

– La méthode Kominsky

– Stylo 15

-Ted Lasso

MEILLEURE ACTRICE PRINCIPALE DANS UNE COMEDIE

– Aidy Briant (aigu)

– Kaley Cuoco (L’hôtesse de l’air)

– Allison Janney (Maman)

– Tracee Ellis Ross (noir)

– Jean Smart (Hacks)

MEILLEUR ACTEUR PRINCIPAL DANS UNE COMEDIE

– Anthony Anderson (noir)

– Michael Douglas (La méthode Kominsky)

– William H. Macy (sans vergogne)

– Jason Sudeikis (Ted Lasso)

-Kenan Thompson (Kenan)

MEILLEUR ACTEUR DE SOUTIEN DANS UNE COMEDIE

– Carl Clemsons Hopkins (Hacks)

– Kenan Thompson (samedi soir en direct)

– Brett Goldstein (Ted Lasso)

– Brendan Hunt (Ted Lasso)

– Nick Mohammed (Ted Lasso)

– Jérémy Swift (Ted Lasso)

– Kenan Thompson (samedi soir en direct)

– Bowen Yang (samedi soir en direct)

MEILLEURE ACTRICE DE SOUTIEN DANS UNE COMEDIE

– Aidy Bryant (samedi soir en direct)

– Hannah Einbinder (Hacks)

– Kate McKinnon (samedi soir en direct)

– Rosie Perez (L’hôtesse de l’air)

– Cecily Strong (Saturday Night Live)

– Temple Junon (Ted Lasso)

– Hannah Waddingham (Ted Lasso)

MEILLEUR ACTEUR INVITÉ DANS UNE SÉRIE COMÉDIE

– Alec Baldwin (samedi soir en direct)

– Dave Chappelle (samedi soir en direct)

– Morgan Freeman (La méthode Kominsky)

– Daniel Kaluuya (Saturday Night Live)

– Dan Levy (samedi soir en direct)

MEILLEURE ACTRICE INVITÉE DANS UNE SÉRIE COMÉDIE

– Jane Adams (Hacks)

– Yvette Nicole Brown (A Black Lady Sketch Show)

– Bernadette Peters (Liste de lecture extraordinaire de Zoey)

– Issa Rae (A Black Lady Sketch Show)

– Maya Rundolph (samedi soir en direct)

– Kristen Wiig (samedi soir en direct)

3. MINI-SÉRIE OU FILMS POUR LA TÉLÉVISION

MEILLEURE MINI-SÉRIE

– Je peux te détruire

– Jument d’Easttown

– Le Gambit de la Dame

– Le chemin de fer clandestin

– WandaVision

MEILLEUR FILM TV

– Noël sur la place de Dolly Parton

– Oslo

– Robin Roberts présente : Mahalia

– L’amour de Sylvie

– Oncle Frank

MEILLEUR ACTEUR DANS UNE SÉRIE LIMITÉE OU UN FILM RÉALISÉ POUR LA TÉLÉVISION

-Paul Bettany (WandaVision)

– Hugh Grant (La défaite)

– Ewan McGregor (Halston)

– Lin-Manuel Miranda (Hamilton)

– Leslie Odom Jr. (Hamilton)

MEILLEURE ACTRICE DANS UNE SÉRIE LIMITÉE OU UN FILM RÉALISÉ POUR LA TÉLÉVISION

– Anya Taylor-Joy (Lady’s Gambit)

– Elizabeth Olsen (WandaVision)

– Michaela Coel (Je peux te détruire)

– Cynthia Erivo (Génie : Aretha)

– Kate Winslet (Compagnon d’Easttown)

MEILLEUR ACTEUR DE SOUTIEN DANS UNE SÉRIE LIMITÉE OU UN FILM RÉALISÉ POUR LA TÉLÉVISION

– Thomas Brodie-Sangster (Lady’s Gambit)

-Daveed Diggs (Hamilton)

– Paapa Essiedu (Je peux te détruire)

– Jonathan Gross (Hamilton)

– Evan Peters (Jument d’Easttown)

-Anthony Ramos (Hamilton)

MEILLEURE ACTRICE DE SOUTIEN DANS UNE SÉRIE LIMITÉE OU UN FILM RÉALISÉ POUR LA TÉLÉVISION

– Renée Elise Goldsberry (Hamilton)

– Kathryn Hahn (WandaVision)

– Moses Ingram (Lady’s Gambit)

– Julianne Nisholson (Jument d’Easttown)

– Jean Smart (Jument d’Easttown)

– Phillipa Soo (Hamilton)

4. VARIÉTÉS

MEILLEURE RÉALITÉ DE CONCOURS

– La carrera asombroza

– Niquelao !

– Course de dragsters de RuPaul

– Excellent chef

– La voix

MEILLEUR TALK SHOW

– Conan

– L’émission quotidienne avec Trevor Noah

– Jimmy Kimmel en direct

– La semaine dernière ce soir avec John Oliver

– Le Daily Show avec Stephen Colbert

5.

6.

7.

8.

9.

dix.

Onze.

12.

13.