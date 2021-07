Emmy Awards : le matchmaking indien de Netflix fait la coupe ; The Mandalorian, The Crown remporte le plus de nominations

L’Académie a nommé pour la première fois 44 interprètes dans les catégories principale, invitée, de soutien et courte. (Photo avec l’aimable autorisation : IE)

L’Académie des arts et des sciences de la télévision a publié mardi la liste complète des nominations pour les Primetime Emmy Awards 2021. Les nominations mettent également en évidence la montée des services de streaming en tant que concurrence légitime pour la télévision grand public avec un total de 130 nominations pour HBO et HBO Max, 129 pour Netflix et 71 pour Disney +, le plus récent acteur. The Crown, diffusé sur Netflix, et The Mandalorian de Disney + sont à égalité pour la plupart des nominations avec 24, tandis qu’une autre série Disney +, Marvel’s WandaVision en a 23.

Il y a également de bonnes nouvelles pour les fans indiens avec l’émission Netlfix de Sima Taparia, Indian Matchmaking, qui a remporté une nomination dans la catégorie Programme de réalité non structurée. L’émission, parmi les plus discutées sur les réseaux sociaux, met en vedette Taparia, une marieuse de Mumbai, qui a fait carrière en trouvant des correspondances pour les familles indiennes du monde entier. Indian Matchmaking rivalisera avec des groupes comme Below Deck, Selling Sunset, Becoming et Ru Paul’s Drag Race: Untucked dans la catégorie.

Selon l’Académie, 75 pour cent des émissions nominées pour les séries comiques exceptionnelles sont nouvelles dans la catégorie. Ceux-ci incluent Emily à Paris, Cobra Kai, Pen15, Hacks, The Flight Attendant et Ted Lasso. Pendant ce temps, Lovecraft Country de HBO Max, Bridgerton de Netflix et The Boys d’Amazon constituent la liste des nouveaux arrivants dans la catégorie dramatique exceptionnelle, rejoignant The Crown, The Mandalorian, This is Us, The Handmaid’s Tale et Pose. L’Académie a nommé pour la première fois 44 interprètes dans les catégories principale, invitée, de soutien et courte.

Le président-directeur général de l’Académie, Frank Scherma, aurait déclaré que la télévision avait été une bouée de sauvetage pour de nombreuses personnes dans le monde et qu’elle était une source constante d’informations, de divertissement et d’inspiration pendant des jours très difficiles au milieu de la pandémie. Il a exprimé son enthousiasme de pouvoir honorer la diversité de la narration en reconnaissant les talents et en célébrant leur engagement envers le médium.

La pandémie de coronavirus a fortement impacté la cérémonie de l’année dernière, forçant l’hôte Jimmy Kimmel et son équipe à ABC à faire preuve de créativité pour annoncer les gagnants car il était difficile pour les nominés de se rassembler. CBS diffusera le programme de récompenses cette année et Cedric the Entertainer a déjà été invité en tant qu’hôte de l’émission en direct qui aura lieu le 19 septembre au Microsoft Theater. Seul un public limité des nominés et de leurs invités personnels sera autorisé.

