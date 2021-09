Emmy Celebrity Gifting Suites met en valeur les entreprises appartenant à des Noirs et à des femmes

in

*Même s’il y a eu une controverse autour de la Emmys cette année, avec le slogan #EmmysSowhite tourbillonnant sur les réseaux sociaux, l’ambiance était complètement différente en ce qui concerne les suites de cadeaux de célébrités menant à la 73e cérémonie annuelle de remise des prix. Événements de la salle secrète et Marque de barre GBK a mis en évidence certaines des meilleures entreprises appartenant à des Noirs et fondées par des femmes dont nous ne savions même pas avoir besoin dans nos vies.

Jeudi 16 septembre, nous avons frappé le salon de style chambre secrète suite de cadeaux à l’infâme Musée automobile Peterson. Cela n’a pas déçu les multiples vendeurs d’affaires noirs et pouvons-nous donner un peu de woot-woot aux femmes qui les ont fondés. Oui sœurette, nous vous voyons tous ici en train de faire des mouvements.

Nous avons commencé au Desserts Keii stand avec le célèbre chef Chasse au Kela non seulement nous gratifiant de ses délicieux biscuits, mais aussi de la boîte tout-en-un nécessaire pour faire notre propre lot. Quelle est la boîte qu’elle vend réellement sur son site, vous donnant le plaisir de faire les biscuits au beurre mous directement dans votre propre cuisine.

Nous sommes ensuite passés à l’une de nos nouvelles marques de luxe préférées pour les soins de la peau et des cheveux, Essentiels courageux. Cette entreprise appartenant à des Noirs a définitivement été créée avec amour en tant que propriétaire Monique Foulques fait à la main et a formulé tous les produits elle-même. Une ligne dont vous tomberez amoureux pendant que vos cheveux restent hydratés et nourris, parlant d’une expérience personnelle.

Cela ne s’est pas arrêté là, nous avons fait l’expérience d’une huile de soin capillaire entièrement naturelle qui accélère la croissance des cheveux à partir de la racine, d’où son nom Les racines d’Umi. Nous avons pris tous ces produits et les avons mis dans notre clair Ren régulier sac à main. Mesdames, ce sac est tout… surtout si vous voyagez car il vous démarquera avec les motifs de magie noire.

Quand le vendredi est arrivé, nous nous sommes dirigés vers le Hôtel La Poire à West Hollywood pour le premier jour des deux jours HempHera et Barre de marque GBK suite de cadeaux de célébrités. Cet événement de cadeau pré-Emmy particulier a fait ce qui devait être fait lors de l’affichage des entreprises de femmes.

Ashley Osborne Propriétaire de HempHera co-animatrice de la suite de cadeaux GBK Bar Brand

En entrant dans le salon, nous avons été immédiatement impressionnés par une femme fondée et exploitée par une entreprise d’accessoires pour fumeurs appelée Marchandises de session. Le niveau supérieur en matière d’accessoires pour fumeurs.

Alors que nous nous promenions dans le salon, nous avons eu la chance de goûter de nouvelles choses comme des fruits de mer à base de plantes en Kuleana, nous sommes tombés sur une incroyable ligne de bijoux pour femmes fondée par une famille qui redonne également. Bijoux Kamaria est pour les survivants par les survivants qui font don de 10 % du produit à leur propre organisation à but non lucratif Restaurer la dignité qui soutient directement les survivants du traumatisme de l’inégalité du pouvoir.

L’entreprise en vedette, HempHera Kosmetikos, est une marque qui peut facilement devenir une favorite. Une ligne de soins de la peau au chanvre entièrement naturel et nano-amplifié fondée par Ashley Osborne. Le natif du Midwest a rempli notre sac de friandises de la déesse pour donner à notre routine de soins de la peau un coup de pouce bien nécessaire. Quelle façon de se détendre, de profiter et de prendre soin de soi au niveau supérieur.

Nous sommes sortis excités, mais pas avant d’avoir essayé les marques de tequila les plus douces que nous ayons jamais goûtées Tequila Suavecito.