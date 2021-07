Emmy Rossum révèle sa fille née avec des anticorps COVID-19 dans un plaidoyer de vaccin émotionnel

L’actrice éhontée Emmy Rossum a récemment donné naissance à son premier enfant, et elle parle d’être une nouvelle mère pendant une pandémie mondiale. Rossum et son mari, le créateur de Mr. Robot, Sam Esmail, ont accueilli leur fille le 24 mai 2021, après avoir gardé le secret de la grossesse pendant toute sa durée. Alors que le couple discret a gardé de nombreux détails sur leur fille privés, Rossum utilise son expérience personnelle et sa plate-forme pour exhorter les gens à se faire vacciner contre COVID-19.

“Quand j’étais enceinte, je me suis fait vacciner”, a écrit Rossum à côté d’une photo d’elle avec sa fille, dont le visage n’est pas montré. “Non seulement nous avons eu une belle petite fille en bonne santé, mais nous venons aussi d’apprendre que notre fille a maintenant des anticorps. Bref, arrêtez d’être une idiote irresponsable et faites-vous vacciner.” Il y a eu récemment une augmentation importante des cas de coronavirus en raison du grand nombre de personnes refusant de se faire vacciner, en plus des nouvelles variantes atteignant les côtes américaines.

Selon PEOPLE, Rossum et Esmail se sont rencontrés à l’origine sur le tournage de Comet, que ce dernier a réalisé. Ils se sont fiancés en 2015 après deux ans de relation. Le couple s’est ensuite marié en mai 2017 à New York. Au moment de son mariage, lors d’une interview avec Vogue, Rossum a partagé la manière romantique qu’Esmail lui avait proposée deux ans auparavant. Elle a expliqué que l’une des activités préférées de son mari était de lire la section “Modern Love” du New York Times. Un jour, il la pressa de lui lire à haute voix une copie du journal. Alors qu’elle avait d’abord protesté, elle a fini par lire l’article depuis sa baignoire.

“J’ai commencé à lire l’article, et l’histoire parle d’un réalisateur qui tombe amoureux d’une actrice, et j’ai commencé à penser : Euh, c’est étrange”, a-t-elle déclaré. “Et puis j’ai réalisé que c’était notre histoire d’amour.” Rossum a ajouté: «Au début, j’ai paniqué parce que je pensais qu’il l’avait peut-être mis dans le journal et je ne l’avais pas vu, et tout le monde le savait sauf moi. Et puis, j’ai en quelque sorte scanné jusqu’à la fin et ça a dit : ‘Amour, ton Sam.’ » Esmail lui a ensuite proposé une bague en diamant vintage Chaumet.