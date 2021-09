Emmys 2021 à partir du spectacle 2020 ⋆ 10z viral

Les Emmys se sont dirigés vers CBS pour une nuit qui était à peu près revenue à la normale après le cadre principalement virtuel de l’émission 2020 sur ABC. Mais est-ce que les gens se sont branchés pour voir quelles émissions ont remporté des prix (et Ted Lasso, The Crown et Mare of Easttown ont gagné gros) ?

Sur la base des nationaux rapides ajustés au fuseau horaire de Nielsen (qui n’incluent pas les chiffres de Paramount +, sur lesquels il diffusait en direct), les Emmys 2021 ont été regardés par 7,4 millions de téléspectateurs. C’est en hausse de 16% par rapport aux Emmys 2020 (6,37 millions de téléspectateurs) et c’est aussi la plus grande audience pour les Emmys depuis l’émission de 2018, lorsque 10,2 millions de téléspectateurs. (C’est en baisse par rapport à la dernière fois que CBS a diffusé les Emmys, en 2017, quand 11,38 millions de visionnés.)

Alors, qu’est-ce qui a attiré les gens vers leur téléviseur dimanche soir ? NBC a organisé son match de football du dimanche soir (Kansas City Chiefs contre Baltimore Ravens), qui a attiré plus du double du public des Emmys (16,1 millions de téléspectateurs). Pendant ce temps, Fox a diffusé la finale de la saison de Fantasy Island. ABC avait de nouveaux épisodes de ses jeux télévisés Celebrity Family Feud, The Chase et To Tell the Truth. Il y avait aussi de nouveaux épisodes de The Walking Dead (sur AMC) et Billions (sur Showtime). Et nous pourrions également envisager le fait que les gens peuvent le regarder quand ils le souhaitent sur Paramount+.

Les Emmys 2021 ont duré un peu plus de trois heures et ont débuté avec un numéro musical, puis ont terminé la soirée avec les prix des séries comique exceptionnelle, des séries dramatiques et des séries limitées.

