Emmys 2021 : comment regarder, à quelle heure, quelle chaîne

Les Primetime Emmy Awards sont de retour en personne après la remise des prix principalement virtuelle de l’année dernière et plus faciles à diffuser que jamais. Les Primetime Emmy Awards 2021 seront diffusés en direct le dimanche 19 septembre de 20 h à 23 h HE sur CBS et seront diffusés en direct et à la demande sur Paramount +. Hébergé par Cedric the Entertainer, les téléspectateurs peuvent s’attendre à des apparitions spéciales de stars telles que Jennifer Coolidge, America Ferrera, Angela Bassett et Catherine O’Hara alors que les noms les plus en vue de la télévision se disputent un Emmy.

Paramount+ offre un essai gratuit d’une semaine pour les nouveaux clients de streaming qui souhaitent essayer le service avant de s’engager dans un abonnement mensuel, et les coupe-câbles peuvent également diffuser en direct avec des services comme Hulu Live, Sling TV et YouTube TV. La cérémonie aura lieu à la fois à l’intérieur et à l’extérieur sur l’Event Deck de LA Live, à proximité du lieu habituel des Emmys au Microsoft Theatre de Los Angeles, en raison des précautions COVID. L’académie de télévision a révélé le mois dernier que le nombre d’invités à l’émission serait limité, et même “tous les nominés ne pourront pas assister aux prix de cette année”.

Les Emmys de cette année ont le potentiel d’entrer dans l’histoire sur deux fronts. Mj Rodriguez est nominée dans la catégorie actrice principale pour son interprétation de Blanca Rodriguez dans Pose de FX, et si elle gagne, elle pourrait être la première interprète transgenre à remporter un Emmy par intérim. Seuls deux artistes ouvertement trans ont été nominés pour des prix d’acteur dans le passé – Laverne Cox pour Orange Is the New Black et Rain Valdez pour Razor Tongue.

Bowen Yang de Saturday Night Live pourrait également devenir le premier acteur vedette de l’histoire de la série à remporter un Emmy s’il recevait le prix d’acteur de comédie de soutien. Yang a été le premier artiste sino-américain à rejoindre l’ensemble SNL et a eu un impact avec des personnages comme l’iceberg qui a coulé le Titanic et Fran Lebowitz.

Netflix cherche à entrer dans l’histoire, car le géant du streaming n’a pas encore remporté d’Emmy dans l’une des deux meilleures catégories – meilleure série dramatique et meilleure série comique. Le streamer a de bonnes chances de mettre fin à sa séquence de défaites cette année dans la catégorie drame avec de solides prétendants à la fois dans The Crown et Bridgerton.

Ce sera un moment émouvant alors que le nom de Michael K. Williams est lu comme le nominé pour sa performance de soutien dans Lovecraft Country de HBO, alors que l’acteur est décédé subitement le 6 septembre à seulement 54 ans. Williams a marqué la série sous le nom de Montrose Freeman. , et affronte Giancarlo Esposito (The Mandalorian), OT Fagbenle (The Handmaid’s Tale), John Lithgow (Perry Mason), Tobias Menzies (The Crown), Max Minghella (The Handmaid’s Tale), Chris Sullivan (This Is Us) et Bradley Whitford (Le conte de la servante). Les Primetime Emmy Awards 2021 seront diffusés en direct le dimanche 19 septembre de 20 h à 23 h HE sur CBS et seront diffusés en direct et à la demande sur Paramount +