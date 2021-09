Emmys 2021 : tous les nominés

Les Emmy Awards annuels sont une soirée pour honorer certains des meilleurs créateurs de télévision du secteur, et les Primetime Emmy Awards 2021 se préparent certainement à le faire. Avant la cérémonie prévue dimanche, les nominés pour les Emmys 2021 ont été dévoilés par le duo père-fille lauréat d’un Emmy Ron Cephas Jones et Jasmine Cephas Jones en juillet, donnant aux fans un aperçu de qui a la chance de gagner gros dimanche.

En tête des nominations pour les Emmys de cette année se trouvent The Crown de Netflix et The Mandalorian de Disney +, qui sont à égalité pour 24 nominations chacun, suivis de WandaVision de Marvel et Disney + avec 23 et de la série originale Hulu The Handmaid’s Tale à 21. En fait, les services de streaming a eu un grand impact sur le petit écran l’année dernière, avec HBO et HBO Max en tête du nombre total de nominations avec 130 nominations combinées et Netflix suivant de près avec 129. Alors que dimanche soir pourrait être une soirée historique pour les streamers, il pourrait également voir plusieurs d’autres moments marquants. Mj Rodriguez est nominée dans la catégorie actrice principale pour son interprétation de Blanca Rodriguez dans Pose de FX. Une victoire dans cette catégorie ferait d’elle la première interprète transgenre à remporter un Emmy par intérim. Pendant ce temps, Bowen Yang de Saturday Night Live pourrait également devenir le premier acteur vedette de l’histoire de la série à remporter un Emmy s’il recevait le prix d’acteur de comédie de soutien.

Bien sûr, si l’histoire est faite, cela reste à voir, et vous devrez vous connecter aux 73e Emmy Awards lorsqu’ils seront diffusés le dimanche 19 septembre à 20 h HE sur CBS. L’émission sera également diffusée en direct et à la demande sur Paramount +. Cedric the Entertainer, de son vrai nom Cedric Antonio Kyles et qui joue dans la sitcom à succès de CBS The Neighborhood, a été choisi comme hôte de cette année. Gardez un œil sur cette histoire pour une liste à jour des gagnants des Emmys 2021 pendant le spectacle.

DRAME

Série dramatique exceptionnelle

Les garçons (Amazon Prime)

Bridgerton (Netflix)

La Couronne (Netflix)

Le conte de la servante (Hulu)

Pays de Lovecraft (HBO)

Le Mandalorien (Disney+)

Pose (FX)

C’est nous (NBC)

Meilleure actrice principale dans une série dramatique

Uzo Aduba, en traitement

Olivia Colman, La Couronne

Emma Corrin, La Couronne

Elisabeth Moss, Le conte de la servante

Mj Rodriguez, Pose

Jurnee Smollett, Lovecraft Country

Acteur principal exceptionnel dans une série dramatique

Sterling K. Brown, c’est nous

Jonathan Majors, Lovecraft Country

Josh O’Connor, La Couronne

Régé-Jean Page, Bridgerton

Billy Porter, pose

Matthew Rhys, Perry Mason

Meilleure actrice dans un second rôle dans une série dramatique

Aunjanue Ellis, Lovecraft Country

Gillian Anderson, La Couronne

Helena Bonham Carter, La Couronne

Emerald Fennell, La Couronne

Madeline Brewer, Le conte de la servante

Ann Dowd, Le conte de la servante

Yvonne Strahovski, Le conte de la servante

Samira Wiley, Le conte de la servante

Acteur de soutien exceptionnel dans une série dramatique

Michael K. Williams, Lovecraft Country

John Lithgow, Perry Mason

Tobias Menzies, La Couronne

OT Fagbenle, Le conte de la servante

Max Minghella, Le conte de la servante

Bradley Whitford, Le conte de la servante

Giancarlo Esposito, Le Mandalorien

Chris Sullivan, c’est nous

Meilleure actrice invitée dans une série dramatique

Alexis Bledel, Le conte de la servante

Claire Foy, La Couronne

Mckenna Grace, le conte de la servante

Sophie Okonedo, Ratched

Phylicia Rashad, c’est nous

Acteur invité exceptionnel dans une série dramatique

Don Cheadle, Le Faucon et le Soldat de l’Hiver

Charles Dance, La Couronne

Timothy Olyphant, le Mandalorien

Courtney B. Vance, Lovecraft Country

Carl Weathers, le Mandalorien

COMÉDIE

Série comique exceptionnelle

noirâtre (ABC)

Cobra Kai (Netflix)

Emilie à Paris (Netflix)

Hacks (HBO Max)

L’hôtesse de l’air (HBO Max)

La méthode Kominsky (Netflix)

PEN15 (Hulu)

Ted Lasso (Apple TV+)

Meilleure actrice principale dans une série comique

Aidy Bryant, strident

Kaley Cuoco, l’hôtesse de l’air

Allison Janney, maman

Tracee Ellis Ross, noirâtre

Jean Smart, Hacks

Meilleur acteur principal dans une série comique

Anthony Anderson, noirâtre

Michael Douglas, La méthode Kominsky

William H. Macy, sans vergogne

Jason Sudeikis, Ted Lasso

Kenan Thompson, Kenan

Meilleure actrice dans un second rôle dans une série comique

Hannah Einbinder, Hacks

Aidy Bryant, SNL

Kate McKinnon, SNL

Cecily Strong, SNL

Temple Junon, Ted Lasso

Hannah Waddingham, Ted Lasso

Rosie Perez, l’hôtesse de l’air

Acteur de soutien exceptionnel dans une série comique

Carl Clemons-Hopkins, Hacks

Kenan Thompson, SNL

Bowen Yang, SNL

Brett Goldstein, Ted Lasso

Brendan Hunt, Ted Lasso

Nick Mohammed, Ted Lasso

Jeremy Swift, Ted Lasso

Paul Reiser, La méthode Kominsky

Meilleure actrice invitée dans une série comique

Jane Adams, Hacks

Yvette Nicole Brown, une émission de croquis de Black Lady

Bernadette Peters, la playlist extraordinaire de Zoey

Issa Rae, un spectacle de croquis de dame noire

Maya Rudolph, SNL

Kristen Wiig, SNL

Acteur invité exceptionnel dans une série comique

Alec Baldwin, SNL

Dave Chappelle, SNL

Morgan Freeman, La méthode Kominsky

Daniel Kaluuya, SNL

Daniel Lévy, SNL

SÉRIE LIMITÉE OU SÉRIE D’ANTHOLOGIE, FILM

Série limitée ou anthologie exceptionnelle

Je peux te détruire (HBO)

Jument d’Easttown (HBO)

Le Gambit de la Reine (Netflix)

Le chemin de fer clandestin (Amazon Prime)

WandaVision (Disney+)

Film exceptionnel conçu pour la télévision

Le Noël sur la place de Dolly Parton (Netflix)

Oslo (HBO)

Robin Roberts présente : Mahalia (à vie)

L’amour de Sylvie (Amazon Prime)

Oncle Frank (Amazon Prime)

Meilleure actrice principale dans une série limitée

Michaela Coel, je peux te détruire

Cynthia Erivo, Génie : Aretha

Elizabeth Olsen, WandaVision

Anya Taylor-Joy, Le Gambit de la Reine

Kate Winslet, jument d’Easttown

Acteur principal exceptionnel dans une série limitée ou un téléfilm

Paul Bettany, WandaVision

Hugh Grant, La défaite

Ewan McGregor, Halston

Lin-Manuel Miranda, Hamilton

Leslie Odom, Jr., Hamilton

Meilleure actrice dans un second rôle dans une série limitée ou un film

Phillipa Soo, Hamilton

Renée Elise Goldsberry, Hamilton

Jean Smart, jument d’Easttown

Julianne Nicholson, jument d’Easttown

Moses Ingram, Le Gambit de la Reine

Kathryn Hahn, WandaVision

Acteur de soutien exceptionnel dans une série limitée ou un film

Daveed Diggs, Hamilton

Jonathan Groff, Hamilton

Anthony Ramos, Hamilton

Paapa Essiedu, je peux te détruire

Evan Peters, jument d’Easttown

Thomas Brodie-Sangster, Le Gambit de la Reine

RÉALITÉ ET CONCURRENCE

Programme de compétition exceptionnel

La course fantastique

J’y suis arrivé!

Course de dragsters de RuPaul

Excellent chef

La voix

Programme exceptionnel de réalité non structurée

Devenir (Disney+)

Sous le pont (Bravo)

Matchmaking indien (Netflix)

RuPaul’s Drag Race Untucked (VH1)

Vendre Sunset (Netflix)

Hôte exceptionnel de téléréalité

Nicole Byer, a réussi !

Bobby Berk, Karamo Brown, Tan France, Antoni Porowski et Jonathan Van Ness, Queer Eye

RuPaul, la course de dragsters de RuPaul

Mark Cuban, Barbara Corcoran, Lori Greiner, Robert Herjavec, Daymond John et Kevin O’Leary, Shark Tank

Padma Lakshmi, Tom Colicchio et Gail Simmons, Top Chef

VARIÉTÉ

Série de croquis de variétés exceptionnelles

A Black Lady Sketch Show (HBO)

Samedi soir en direct (NBC)

Série de discussions sur les variétés exceptionnelles

Conan

L’émission quotidienne avec Trevor Noah

Jimmy Kimmel en direct

La semaine dernière ce soir avec John Oliver

Le Late Show avec Stephen Colbert

