Emoji au visage Woozy suggéré par les appareils Apple pour le « bégaiement »

De nombreux appareils Apple suggèrent automatiquement les emoji au visage étourdi lorsqu’un utilisateur tape le mot « bégaiement ». C’est un terme pour une condition plus communément connue sous le nom de bégaiement.

Une association caritative britannique destinée à soutenir ceux qui bégaient a qualifié le lien entre l’emoji et le mot de « dégradant et dommageable »…

Le bégaiement ou le bégaiement est défini comme une affection neurologique qui rend physiquement difficile la parole.

Quelqu’un qui bégaie répétera, prolongera ou restera bloqué sur des sons ou des mots. Il peut également y avoir des signes de tension visible lorsque la personne a du mal à faire passer le mot.

La liste Unicode des seuls mots-clés d’emoji emoji numéro 58 en tant que « visage woozy », il semble donc que la suggestion du mot « balbutiement » vienne d’Apple.

STAMMA, la British Stammering Association, affirme avoir reçu des centaines de rapports à ce sujet, à la fois pour les iPhones et les iPads.

Des centaines d’entre vous nous ont contactés pour nous dire qu’un emoji « visage woozy » apparaît automatiquement sur les iPhones et les iPads lorsque vous saisissez le mot « balbutiant » dans les messages. L’emoji présente un visage jaune avec une bouche froissée et une expression coquette […] La PDG de STAMMA, Jane Powell, a déclaré dans un communiqué de presse : « C’est humiliant et dommageable. Le bégaiement est la façon dont certaines personnes parlent. Traiter cela comme une blague est stigmatisant. Cela peut laisser les gens gênés par leur son, intimidés et honteux, ce qui peut affecter leur santé mentale, leur carrière et leurs relations. » On ne sait pas pourquoi cela se produit, car cela n’affecte pas tous les appareils iPhone ou Apple, mais des membres l’ont signalé sur les iPhone 5s, 7, SE, 11, XR, 12 Pro Max et sur les iPad.

L’explication la plus probable est qu’il s’agit d’un algorithme, iOS notant les emoji sélectionnés lors de la saisie de mots particuliers, puis suggérant automatiquement le choix le plus courant. La suggestion n’est pas faite lors de la saisie de « bégaiement ».

STAMMA encourage les membres et les supporters à le signaler via la page de commentaires d’Apple.

Veuillez vérifier vos téléphones et appareils Apple et si vous constatez que cela se produit, enregistrez vos commentaires sur le site Web d’Apple. Sélectionnez le produit matériel concerné, placez « emoji inapproprié » dans la ligne d’objet et sélectionnez « Autre » sous Type de commentaires. Dans le message, veuillez citer le numéro de dossier de plainte 101412774805.

L’organisme de bienfaisance affirme que sa mission est de soutenir toute personne qui bégaie au Royaume-Uni et de lutter contre la stigmatisation, l’ignorance et la discrimination auxquelles sont confrontées les personnes qui bégaient afin qu’elles puissent vivre leur vie pleinement et avec dignité.

