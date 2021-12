emojis cardiaques animés et réactions aux messages

La Noël C’est le moment par excellence où les messages et les félicitations viennent des êtres chers, amis ou collègues de travail. La grande majorité d’entre eux arrivent par WhatsApp et toujours accompagné de quelques émoticônes, parmi lesquelles figure toujours celle du coeur.

Les emojis Ils sont devenus des éléments très importants pour que la personne avec qui vous discutez sache quelle est votre humeur au cours de la conversation. Ainsi, l’application de messagerie instantanée précitée entend clôturer l’année 2021 en mettant en place une nouvelle animation qui apparaîtra à chaque fois que vous enverrez les icônes du coeurs colorés.

Peut-être avez-vous déjà partagé l’emoji du cœur sur WhatsApp, et vous vous souviendrez que ce l’émoticône est animée et agrémente les conversations. Maintenant WhatsApp travaille sur une nouvelle version qui offrira cette même animation, non seulement au cœur rouge susmentionné, mais aussi pour le emoji reste du coeur, ceux qui ont des couleurs différentes comme l’orange, le vert, le bleu et autres.

C’est une caractéristique découverte par Wabetainfo dans la dernière version bêta pour ios, qui sera également disponible pour les premiers testeurs à Android, avec ce qui arrivera à la version stable au cours des prochaines semaines.

De plus, WhatsApp travaille sur différentes fonctionnalités comme prévu réactions aux messages, une option déjà partagée par Twitter, Instagram, Meta et compagnie. Enfin, ils ont commencé à travailler sur une nouvelle interface pour le appels vocaux et même un nouvel indicateur de chiffrement de bout en bout dans différentes sections de l’application.

