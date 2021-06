“EMOTION”: Comment Carly Rae Jepsen a prouvé sa résistance

Habituellement, le culte suivant vient avant le single en petits groupes. Mais ce n’était pas ainsi que les choses fonctionnaient pour Carly Rae Jepsen, dont le chef-d’œuvre 2015 EMOTION a bouleversé son succès. Quatre ans plus tôt, son titre « Call Me Maybe » au Billboard Hot 100 a fait d’elle un nom connu, et l’album sur lequel il est apparu un an plus tard, Kiss, s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires dans le monde. Il semblait que Jepsen était sur la bonne voie pour s’assurer une place dans le panthéon de la pop aux côtés Taylor Swift et Adele, mais lorsqu’il a fallu trois ans pour qu’un suivi se concrétise, elle risquait d’être qualifiée de un coup étonnant. Lorsque EMOTION (stylisé comme E•MO•TION) est arrivé le 21 août 2015, cela a non seulement apporté à Jepsen l’adoration critique, mais aussi un nouveau public fidèle.

Écoutez l’édition augmentée du 5e anniversaire d’EMOTION ici.

Malgré le succès de Kiss, Jepsen a semblé reconnaître que son temps sous les projecteurs pourrait être limité. Trois autres singles étaient sortis de l’album, et “Call Me Maybe” les a tous surpassés. Se sentant pressée par son propre tube – et un peu frustrée par son manque de contrôle créatif sur Kiss – Jepsen a pris un peu de congé, passant quelques mois à Broadway dans le rôle-titre de Rodgers + Hammerstein’s Cendrillon. Elle s’est immergée dans le son des icônes des années 1980 comme Prince et Madone ainsi que des artistes pop contemporains comme Solange et Sky Ferreira. Elle a pris son temps, jurant de revenir quand elle aurait compris non seulement ce qu’elle voulait dire avec ses chansons, mais comment elle voulait le dire.

Jepsen s’est mise au travail en réunissant une équipe de rêve d’auteurs-compositeurs et de producteurs, à commencer par Devonté Hynes (également connu sous le nom de Blood Orange) et Ariel Rechtshaid, ainsi que l’ancien membre de Vampire Weekend Rostam Batmanglij – tous des artistes indépendants de premier plan qu’elle admirait. Mais elle a également recherché des noms plus traditionnels comme Sia et le super-producteur Greg Kurstin. Elle a même passé un mois en Suède à travailler avec certains des meilleurs producteurs pop du pays : Mattman & Robin, Rami Yacoub, Carl Falk, Shellback et Peter Svensson. En fin de compte, Jepsen et ses collaborateurs ont écrit 250 chansons stupéfiantes, le réduisant à seulement 12 pour la liste finale des chansons. (Cinq autres ont été ajoutés en tant que pistes bonus, et huit autres extraits ont été publiés un an plus tard sous le nom EMOTION: Side B.)

Débordant de couleur et de caractère

Compte tenu de la grande équipe qui a été impliquée dans la création d’EMOTION et du nombre de chansons écrites pour elle, il aurait été compréhensible que le produit fini ait été surfait. Mais EMOTION est un triomphe artistique de toutes les manières imaginables, débordant de couleurs et de caractère. L’album atteint l’équilibre parfait entre diversité et cohésion dans son son, même s’il tente un nouveau style (et une nouvelle distribution de collaborateurs) sur apparemment chaque chanson. EMOTION s’ouvre avec la ballade de puissance explosive “Run Away With Me”, alors que le refrain éclate à l’arrière d’une énorme piste de batterie et d’une impulsion de synthétiseur tout aussi massive – et, surtout, un majestueux riff de saxophone.

Le superbe morceau « All That » porte à juste titre la basse acidulée et les synthés scintillants d’une chanson de Blood Orange. Alors que sur “Your Type” et “Warm Blood”, Jepsen démontre à quel point elle peut gérer les sons pop plus modernes avec lesquels Sky Ferreira et Charli XCX jouaient à l’époque.

Méditations lyriques

Au centre de tout cela se trouve Jepsen elle-même, dont la personnalité ne se perd jamais dans le mélange. Plutôt que le cool imperturbable de 1989-ère Taylor Swift ou le drame plus grand que nature d’Adele, le Jepsen que nous entendons sur EMOTION est relatable et vulnérable. Elle sait que la précipitation de tomber amoureuse vaut la peine d’en tomber, et que peu importe combien de fois elle a le cœur brisé, elle le remettra toujours en place une fois de plus. Les paroles de Jepsen sont vives et évocatrices : “Je trouverai tes lèvres dans les lampadaires”, chante-t-elle sur “Run Away With Me”. “Je grandis de dix pieds, dix pieds de haut / Dans ta tête et je ne m’arrêterai pas”, sur la chanson-titre.

Le premier single d’EMOTION “I Really Like You” n’a pas tout à fait atteint les mêmes sommets que son précédent succès, mais à lui seul, c’est un morceau collant de bubblegum pop qui est aussi accrocheur sans effort que “Call Me Maybe”. Mais une fois l’album sorti, quelque chose de fascinant s’est produit : EMOTION et Jepsen ont trouvé un nouveau public. Les fans de musique indépendante sceptiques à l’égard de la pop grand public ont reconnu le soin et le savoir-faire qui ont été apportés à ces chansons, ainsi que la sincérité de Jepsen elle-même, et ont été conquis.

Il est apparu sur des tonnes de « Best Of » années 2010 listes et a été fortement adopté par la communauté LGBTQ. Et, pour certains, la sous-performance commerciale du disque l’a fait aimer de ses nouveaux fans. Bien qu’il ait été défendu par un public plus spécialisé, EMOTION est un record universel. Carly Rae Jepsen l’a fait pour tout le monde. Cinq ans et plus, l’album reste un puissant rappel de ce que la musique pop peut faire et comment elle peut parler des choses que nous hésitons à dire.

L’édition augmentée d’EMOTION peut être achetée ici.