Émotion et bonne ambiance à Barcelone

06/05/2021 à 20:00 CEST

Fernando Alonso et Carlos Sainz, Les deux coureurs espagnols sur la grille veulent être les protagonistes de ce 31e GP d’Espagne qui se déroule en continu sur le Circuit. Tous deux, qui ont ouvert la conférence de presse officielle, entretiennent des relations étroites depuis des années, déplorant le manque de public dans les tribunes et assurant qu’ils veulent faire un pas en avant à Barcelone.

Sur la piste, nous verrons un autre duel entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, plus serré que la différence de 8 points reflétée dans le classement pourrait le supposer, mais l’excitation semble assurée avec un autre combat total entre Mercedes et Red Bull. Hamilton, qui vient de gagner à Portimao, est le favori après avoir gagné ici les quatre dernières années, tandis que Max verstappen il a remporté sa première victoire sur cette piste en 2016. Puis, cependant, il a profité d’un accident qui l’a éliminé d’un coup pour Hamilton et Rosberg.

La présence de Alonso, qui est revenu en Formule 1 après deux ans d’absence, et celle de Sainz, qui affronte sa quatrième course aux commandes d’une Ferrari, a animé un grand prix que seuls un millier d’abonnés de la piste catalane pourront assister en direct, qui se situera au bas de la tribune principale.

Sainz parle clairement

Un mauvais goût en bouche a été laissé à Carlos Sainz à Portimao, dimanche dernier. Il a commencé cinquième et a terminé sur les points. «Ce samedi, nous devons essayer d’obtenir à nouveau une bonne qualification et le dimanche, essayer de ne pas que la même chose nous arrive que lors de la course au Portugal. Il y avait un potentiel clair pour faire un cinquième ou sixième dans la course et nous ne pouvions pas le faire, nous avons perdu une belle opportunité & rdquor;, le natif de Madrid a avoué, que comme dans sa coutume, il a parlé ouvertement et a remarqué dans son l’autocritique selon laquelle «je ne peux pas être content, c’était une mauvaise course et maintenant, après quelques jours, nous devons tirer des conclusions pour nous améliorer ce week-end et essayer de nous faire sortir notre épine». Ferrari a reconnu que l’équipe avait commis une erreur en ne mettant pas le caoutchouc dur sur l’arrêt aux stands.

Carlos Sainz assure qu’il affronte le week-end «très motivé»; et le fait de courir «à la maison» est un plus. «Vous n’avez pas l’énergie que le public vous transmet dans une autre course et c’est dommage que cette année ça ne puisse pas être comme ça», regrette-t-il. Il aime le Circuit et c’est un bon endroit pour se rattraper car «c’est une piste très technique, que je connais bien et que j’aime, mais chaque année elle est différente et encore plus celle-ci, qui a changé le configuration, je viens avec une nouvelle voiture et ce n’est pas le cas Il y a eu des tests de pré-saison ici. Pour moi et Ferrari, la configuration de ce week-end sera un grand défi.

Sainz Il a souligné l’avancée de Ferrari par rapport à l’année dernière, déclarant que «nous avons beaucoup récupéré par rapport à l’année dernière, mais nous ne pouvons toujours pas combattre Mercedes et Red Bull». D’un autre côté, Carlos avoue à Barcelone que «je suis toujours en retard là où je voudrais être. Les astuces de la Ferrari et le style de la voiture que je ne connais pas très bien, donc je fais des heures supplémentaires en télémétrie et analyse de données avec mes ingénieurs, je veux comprendre comment le potentiel maximum est extrait de la voiture.

Alonso rentre à la maison

Barcelone, qui verra le tour de Ferdinand Après deux ans d’absence, c’est le théâtre de la dernière victoire des Asturiens. C’était en 2013 et aux commandes d’une Ferrari. Après avoir marqué lors des deux dernières courses -Imola et Portimao- Alonso Il affronte le week-end optimiste et prêt à tirer le meilleur parti de l’Alpine sur un circuit où il a monté sept fois sur le podium, deux au sommet (2006 et 2013).

Fernando Alonso reconnaît que «je ne suis pas encore à cent pour cent, mais c’est aussi la preuve que chaque fois que je me sens mieux avec la voiture, l’équipe, les pneus et avec tous les automatismes qui se produisent dans une course, comme le départ de la voiture de sécurité ou ceux en surbrillance. J’espère évidemment que la ligne d’amélioration se poursuivra à Barcelone. Concernant le manque de public et la chaleur qu’il avait toujours trouvé à Barcelone, le double champion asturien précise que «c’est toujours formidable de courir sur cette piste, où j’ai toujours trouvé un grand soutien de la part des fans. Logiquement, cela me rappelle beaucoup de souvenirs et je suis heureux qu’au final certains fans puissent entrer, bien loin des 100 000 que l’on a pu voir à l’occasion. C’est un peu triste, certes, mais au moins on va essayer de faire une bonne émission pour ceux qui la voient à la télévision.

D’un autre côté, il commente, à propos de la période de tournage et d’adaptation: «Je suis hors du Grand Prix depuis deux ans, mais je connais bien le Circuit, où j’ai couru et entraîné plusieurs fois. Quoi qu’il en soit, cette année est différente, puisque j’ai une voiture différente et que les tests de pré-saison ont été effectués à Bahreïn. Enfin, concernant le Turn 10 remodelé, critiqué par certains conducteurs, Fernando Alonso Il a indiqué: «Je ne pense pas que les choses vont beaucoup changer, c’était déjà là dans le passé et parfois vous freinez plus tard, vous sortez par l’échappatoire et revenez le 12. Je ne pense pas que ce sera un grand impact sur le temps au tour, sur les options de dépassement ou en termes de réglages de la voiture & rdquor;.