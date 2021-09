Émotion et critique lors des adieux à la doyenne Berta Viñales

26/09/2021 à 13:37 CEST

La mort de Dean Berta Viñales dans la course SSP300 du World Superbike à Jerez a été un coup très dur pour le monde des deux roues et pour le sport en général. Un drame qui a coûté la vie à un autre cavalier adolescent, âgé de seulement 15 ans. La troisième d’une saison noire pour le motocyclisme, après la mort de Jason Dupasquier, 16 ans, en Championnat du Monde Moto3 et Hugo Millán, 14 ans, en FIM CEV. Évidemment, ce n’est pas le moment de chercher les coupables, mais il y a déjà ceux qui se demandent si quelque chose est mal fait pour que de si jeunes enfants le jouent de cette façon. L’un d’eux est Michel Fabrizio, qui n’a pas supporté le drame de voir un pilote deux fois plus âgé mourir sur la piste. Hier, le vétéran pilote italien, 37 ans, a annoncé sa retraite et s’est montré très critique à l’égard du système.

Minutes de silence

A Jerez, la Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) et l’organisateur du championnat, Dorna, ont convoqué les coureurs des trois catégories pour évaluer s’ils devaient concourir dimanche. La majorité a voté pour continuer à courir. Même le père de Maverick Viñales, Angel, promoteur de la jeune équipe prometteuse dans laquelle jouait son neveu Dean Berta, a donné son approbation. Avant les courses, le paddock Superbike a observé une minute de silence intense et douloureuse à la mémoire de Dean Berta. Michel Fabrizio a refusé de sortir sur le gril et a fait une déclaration énergique : « Je ne me présenterai pas par manque de respect pour la vie humaine. Et je prends ma retraite. Il est temps d’en dire assez. J’ai été témoin d’une mauvaise journée, la perte d’un conducteur de 15 ans. Des courses comme celle-ci, j’en ai vu beaucoup dans cette catégorie, et chaque fois que j’en terminais une, je poussais un soupir de soulagement car elle avait bien fini. Mais malheureusement les choses ne se passent pas toujours bien et cette fois, l’imprévisible s’est produit ou peut-être ce que nous savions pourrait arriver & rdquor;, a expliqué l’Italien, qui est allé plus loin et a évoqué le « mauvais exemple & rdquor; par Marc Márquez pour les nouvelles générations.

Critique féroce

« Il y a trop de pilotes avec peu ou trop peu d’expérience. Il y a des années, Rossi s’est plaint des manœuvres incorrectes de Márquez. Nous devons être d’accord. Marc est devenu une référence : les jeunes imitent ses exploits, dépassent les limites, s’appuient sur son rival, risquent chaque centimètre carré… Je me retire du monde de la course pour envoyer un message fort de protestation ! Pour que les règles de protection des vies humaines changent. Le problème est en Moto3, la Talent Cup et les championnats nationaux. Tout cela dépend de la FIM, qui ne joue pas un rôle salvateur, mais préfère simplement les affaires & rdquor ;.

Tout le monde ne partage pas votre avis. Les parents de jeunes motards considèrent que les jeunes qui conduisent chaque jour une moto sur la route ou dans leur ville sont beaucoup plus vulnérables, même si malheureusement la pratique professionnelle de la moto comporte aussi des risques. Et parfois des malheurs inévitables arrivent.