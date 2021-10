Emotional Oranges s’associe à DHL et UMG pour une vitrine virtuelle

DHL Express et Universal Music Group ont recruté l’énigmatique duo R&B-pop LA Oranges émotionnelles pour le programme international DHL Fast-Track.

Tirant parti de l’expertise locale et mondiale des deux sociétés, la série met en relation des artistes émergents et des fans à travers des moments musicaux inoubliables, couvrant des activations numériques innovantes, des performances intimes, des produits dérivés d’artistes numériques, des initiatives respectueuses de l’environnement et bien plus encore.

Jouant depuis les emblématiques Capitol Studios à Los Angeles le 4 novembre, la performance DHL Fast-Track d’Emotional Oranges sera le tout premier spectacle virtuel du duo. Dans une première mondiale, les fans auront la chance de découvrir et de gagner des produits numériques et physiques en édition limitée conçus par le duo élégant et livrés par DHL.

Parlant du programme, Emotional Oranges a déclaré : « Merci à l’équipe de DHL Fast-Track de nous avoir aidés à produire une émission virtuelle si spéciale (et notre première à ce jour) ! Nous avons eu l’occasion de collaborer avec des artistes très spéciaux dans les emblématiques Capitol Studios de notre ville natale de Los Angeles. »

« Nous sommes très heureux de lancer les tout premiers produits numériques d’Emotional Oranges en partenariat avec Universal Music Group », a déclaré Mike Parra, PDG de DHL Express Americas & Global Head of Sponsorships, « DHL a un héritage solide dans les deux et la mode durable, c’est donc formidable de connecter les deux d’une manière progressive et innovante pour les fans. »

Il y aura trois versions de la marchandise durablement respectueuse. Le premier est une réplication numérique, disponible sous forme de filtre AR Instagram ou Snapchat gratuit que les fans peuvent télécharger, partager et porter pendant le spectacle virtuel. Le second est une version hyper limitée du vêtement numérique, avec une imagination créative et un flair supplémentaires que les fans peuvent participer pour gagner. Et enfin, il y aura des vêtements physiques en édition limitée fabriqués à partir de matériaux issus de sources durables également disponibles pour les fans à gagner, et livrés en main propre par DHL.

La performance d’Emotional Oranges est la deuxième d’une série mondiale de trois événements, s’appuyant sur le livestream exclusif de l’étoile montante Zoe Wees et le lancement mondial en juin. DHL Fast-Track se poursuivra à travers le monde jusqu’en 2022 avec un dernier moment musical culturel attrayant en Asie.

Visitez le site officiel de DHL pour plus d’informations.