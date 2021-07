Emotional Rashford émet une réponse sincère et élégante au contrecoup de la chirurgie

L’attaquant de Manchester United, Marcus Rashford, a riposté aux critiques qui l’ont qualifié d’égoïste d’avoir attendu jusqu’à présent pour subir une opération à l’épaule.

Il a été révélé vendredi que le joueur de 23 ans manquera les trois premiers mois de la saison. Le tueur à gages anglais ne jouera pas avant au moins octobre car il est obligé de passer sous le bistouri du chirurgien. Le problème d’épaule l’a dérangé toute la saison dernière, mais il a choisi de jouer à travers la barrière de la douleur.

Et l’homme aux 46 sélections des Trois Lions a également figuré pour l’équipe de Gareth Southgate alors qu’ils atteint la finale de l’Euro 2020. Mais il sera désormais hors de combat pour une longue période et a fait l’objet de critiques sur les réseaux sociaux.

Dans un long post Instagram, Rashford a eu son mot à dire sur la question. Et, avec sa classe habituelle, il a révélé les raisons pour lesquelles la chirurgie a été retardée si longtemps.

“Quand les clubs auront besoin de moi, je serai là”, a-t-il écrit. « Tout rôle que je peux jouer pour aider mon club d’enfance, je vais le faire. Même à mon détriment parfois.

« Après avoir été hors du jeu pour me remettre de la double fracture de stress et avoir passé beaucoup de temps loin de mes coéquipiers et du personnel qui faisaient partie de ma vie depuis aussi longtemps que je me souvienne, j’avais besoin de ressentir une partie de quelque chose encore.

« J’avais besoin de sentir que je jouais mon rôle. J’ai lu que certains m’appelaient égoïste pour avoir retardé l’opération cette saison, mais il ne s’agissait jamais de me mettre en premier et c’est ainsi que nous avons atteint ce point, et quelque chose en tant que 23 ans, j’ai dû apprendre le façon difficile.”

Rashford mûrit au-delà de ses années

Rashford s’est déjà fait aimer du public britannique. Sa croisade pour assurer la gratuité des repas scolaires aux enfants des familles à faible revenu pendant les vacances scolaires a été unanimement saluée.

Jouer pour les Diables rouges et l’Angleterre est son propre pain et beurre, cependant. Et ses paroles réfléchies sur la situation actuelle devraient aider à faire taire les opposants.

“Pour garantir que je peux jouer à ce jeu aussi longtemps que possible, je dois écouter mon corps”, a-t-il ajouté. « Tout le monde a une opinion mais personne ne connaît mon corps mieux que moi.

« Il est difficile de décrire le sentiment de représenter son pays. Étant donné le choix, personne ne refuserait jamais cela dans un si grand tournoi. »

L’homme à un seul club est déterminé à retrouver la forme et la santé après une autre période difficile de sa vie.

“Nous vivons et nous apprenons comme on dit mais ce qui ne fait jamais de doute, c’est mon engagement envers le club et l’équipe nationale”, a-t-il poursuivi. “Ça a été dur mais je reviens plus fort physiquement et mentalement.”

LIRE LA SUITE: Les stars de Man Utd sont invitées à prendre forme alors que Solskjaer lance un avertissement sévère