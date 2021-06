‘Emotional Rescue’ : l’arrivée des Rolling Stones dans les années 80

Alors, le punk allait finir les pierres qui roulent? Ils se sont moqués de cette prédiction en sortant l’un de leurs albums les plus acclamés depuis des années dans Some Girls en 1978. Ensuite, le suivi a montré qu’ils étaient plus que prêts pour la nouvelle décennie. Emotional Rescue, sorti le 20 juin 1980, a atteint le sommet des charts américains au cours de sa deuxième semaine, le 26 juillet.

C’était le début de ce qui est devenu, à l’époque, leur plus long album classé n°1 en Amérique. Emotional Rescue y est resté tout le mois d’août et jusqu’en septembre. Ce règne de sept semaines a ensuite été remplacé par l’album des Stones qui a suivi à peine 14 mois plus tard. Ce suivi rapide, Tattoo You, a passé neuf semaines en pole position.

Non pas que tout était entièrement beau dans le camp des Stones à l’époque du succès de 1980. D’une part, Bill Wyman devenait de plus en plus bruyant sur son intention de quitter le groupe dans quelques années. Il n’a finalement et officiellement coupé les ponts qu’au début de 1993.

Ron Wood et sa petite amie de l’époque, Jo, ont été emprisonnées pendant cinq jours en février sur l’île de Saint-Martin, dans les Antilles néerlandaises, après avoir été inculpées de possession de drogue. Même ainsi, Mick Jagger décrirait de manière idiosyncratique la présence de Ron dans le groupe, dans une émission radio spéciale pour le nouvel album, comme “une bouffée de déodorant pour tout le monde dans le groupe”.

Jagger et Keith Richards avaient peut-être besoin d’un sauvetage émotionnel à l’époque. Mick avait divorcé de Bianca Jagger après huit ans de mariage en novembre précédent, et en juillet, alors que le nouvel album sortait, Keith s’est séparé d’Anita Pallenberg.

Néanmoins, alors qu’Emotional Rescue a commencé sa course au n ° 1 en Amérique, passant du n ° 8, la chanson titre était déjà au n ° 11 dans sa quatrième semaine sur le Hot 100. Elle culminerait au n ° 3. Comme d’autres sur l’album tels que “Dance (Part 1)”, il a continué la saveur disco-rock de “Miss You” de l’album précédent. Mais le single suivant “She’s So Cold” était un rocker plus traditionnel des Stones, tout comme d’autres morceaux comme “Summer Romance” et “Let Me Go”. L’album a atteint le double statut de platine aux États-Unis en 2000.

