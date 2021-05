Emotional Tsunoda “apprendra” de l’explosion médiatique

Dans le tour d’horizon: Pierre Gasly dit que la critique impétueuse d’AlphaTauri par Yuki Tsunoda après sa sortie des qualifications en Q1 était une réponse “ émotionnelle ” à une dure journée de recrue.

Tsunoda apprendra après avoir abandonné au premier tour des qualifications, Tsunoda a suggéré dans une interview qu’on lui avait donné une voiture différente de Gasly. Il s’est ensuite excusé pour ses commentaires, qui, selon Gasly, étaient une réponse émotionnelle à une journée difficile.

“Yuki a visiblement eu une qualification difficile hier, et il est assez émouvant”, a expliqué Gasly. «Je pense donc que c’est un peu de contrôle émotionnel. Mais il est aussi jeune et je pense qu’il apprendra et s’améliorera. »

Pas besoin de “ ramasser ” Norris de la course difficile

Andreas Seidl a déclaré que McLaren n’avait pas besoin de soutenir Lando Norris, malgré un moins bon résultat en course à Barcelone et étant bloqué par Nikita Mazepin en qualifications.

«Je pense qu’il n’est pas nécessaire de venir le chercher. Je viens de parler avec lui après la course et à la fin, vous devez accepter la façon dont ce week-end s’est déroulé. Malheureusement, nous avons réussi à terminer plus haut hier malgré une voiture qui avait plus de potentiel. Nous connaissons tous les circonstances.

«C’est donc important pour simplement passer à autre chose. Et aujourd’hui dans la course, je pense qu’il a fait ce qu’il pouvait faire de son côté que nous avons fait de l’équipe a dit que nous pouvions faire, et il n’était tout simplement pas possible de faire plus que ce que vous devez accepter.

«Je pense qu’il faut aussi regarder le côté positif, sur une piste où il est tout simplement difficile de dépasser et où il est important que nous ayons quand même réussi à marquer.

“[We took] 12 points sur la course peuvent où Ferrari était assez forte et la seule défaite aujourd’hui, je pense que six points au championnat. Lando, jusqu’à présent, a connu un début de saison incroyable avec une performance incroyable. Il n’est donc pas nécessaire de venir le chercher, il va bien et je suis sûr qu’il ripostera avec nous lors des prochaines courses.

Le pari de l’arrêt au stand de la voiture de sécurité se retourne contre Williams

Nicholas Latifi a déclaré que Williams tentait d’améliorer ses options dans la course avec son arrêt au stand précoce à double empilement derrière la voiture de sécurité. Cependant, ils ont fini par perdre trop de temps à cause des drapeaux bleus, car des voitures plus rapides les ont chevauchés, a-t-il expliqué.

«Je pense que c’était juste une position malheureuse sur la piste, dans la mesure où toutes les voitures les plus rapides qui s’étaient opposées depuis leur premier relais venaient essentiellement derrière nous. Évidemment, nous sommes juste dans une situation malheureuse avec le manque de rythme de la voiture. Vous perdez tellement de temps quand ils courent à côté de vous, c’est un peu comme prendre un drapeau bleu, chaque fois qu’une voiture passe, vous perdez de une seconde et demie à deux secondes.

«Au moment où je me suis arrêté, une voiture était passée à côté de moi, puis je pense que c’étaient probablement sept autres voitures au cours des sept prochains tours qui allaient passer. Quand nous nous sommes opposés, je me suis dit: «Sommes-nous vraiment en train de nous débarrasser de ce pneu si tôt? N’aurait-il pas été préférable de l’étirer et au moins de le rendre plus uniforme? ”

«Parce que le scénario idéal aurait été pour nous de faire une ‘option-option’ [tyre] course. De toute évidence, ce n’est pas autorisé parce que par les règles. Alors, quand une voiture de sécurité est sortie et nous a donné l’opportunité, la position de piste pour le Haas [cars], nous serons beaucoup plus rapides, faisons une course option-option et essayons de diviser les relais aussi uniformément que possible.

“ Beaucoup d’entre eux apprennent vite ” – Novalak s’attend à des tests plus difficiles de la part des recrues à venir (Formule 3)

“C’était les mêmes grands noms près du front (ce week-end), comme (Dennis) Hauger. (Jack) Doohan a été très rapide dans la dernière course aujourd’hui et Olli (Caldwell) a fait un méga boulot ce week-end.”

Barcelone course 2: Saucy parfait, Quinn génial, Hadjar le plus rapide (Formula Regional by Alpine)

“Dans les deux premières positions, Quinn garde le rythme avec Saucy, mais n’arrive pas vraiment à se rapprocher (écart d’environ 15). Enfin, Saucy remporte également la deuxième course, suivi de Quinn, Hajar (premier des Rookies), Aron, Minì , Ten Brinke, Alatalo, Pasma, Maloney et Beganovic. “

Jean-Éric Vergne dit que la Formule E lui a donné une nouvelle vie après la sortie controversée de la F1 (Express)

“Je ne sais pas où je serais dans le futur. De toute évidence, mon souhait est de rester, vous savez, de rester dans l’équipe. Nous avons remporté tant de champions, je veux dire, tant d’équipes de championnat et de pilotes ensemble. cela pour moi, il est logique de rester. “”

Formula Regional Europe round 4: Circuit de Catalunya (Formula Regional Europe via YouTube)

https://www.youtube.com/watch?v=GdNHEeA3FLQ

Il y a 35 ans aujourd’hui, Alain Prost décrochait la pole position du Grand Prix de Monaco

