Émotionnel Alisson consacre l’incroyable vainqueur de Liverpool à son père décédé et remercie les clubs et les joueurs rivaux pour le soutien démontré alors que le gardien de but entre dans l’histoire avec un but à tête dramatique

Quel moment et quelle réaction.

Alisson, le gardien de but de Liverpool, était plein d’émotion après avoir marqué un brillant but gagnant contre West Brom dimanche.

Dans ce qui a été l’une des finitions les plus dramatiques d’un match de Premier League de l’histoire récente, le Brésilien a incroyablement jeté un coup d’œil à la tête à la maison à quelques secondes de la fin pour arracher une victoire 2-1 à Liverpool – et garder leurs espoirs de Ligue des champions en vie.

GETTY

Alisson est monté pour un corner à la quatrième minute du temps d’arrêt

GETTY

Sa tête était imparable alors qu’il s’élevait au-dessus de la défense de West Brom

.

Il a été assailli par ses coéquipiers après avoir marqué l’un des buts les plus importants de la saison

.

Il était plein d’émotion à la fin du match et a dédié son incroyable but à son père

Les Reds se battent contre Leicester et Chelsea pour les dernières places de la Ligue des champions et un seul point aurait donné l’avantage à leurs quatre premiers rivaux alors que la course se déroule.

Mais Alisson est allé à la rescousse de manière dramatique pour devenir le premier gardien de but de Liverpool à marquer dans un match de compétition pour le club au cours de ses 129 ans d’histoire.

L’homme de 28 ans était en larmes alors qu’il célébrait et consacrait son objectif à son défunt père, mort tragiquement dans un accident de noyade en février, en déclarant: «Dieu a mis sa main sur ma tête aujourd’hui».

«Je suis trop ému ces derniers mois pour tout ce qui s’est passé avec moi, avec ma famille», a-t-il déclaré, s’adressant à Sky Sports.

«Mais le football c’est ma vie, je joue depuis que je me souviens en tant qu’être humain avec mon père. J’espère qu’il était ici pour le voir, mais je suis sûr qu’il voit avec Dieu à ses côtés et qu’il célèbre.

«C’est pour ma famille, pour les garçons. Quel combat, parfois nous nous battons et nous nous battons et les choses ne se passent tout simplement pas comme cet après-midi ici.

«Juste en marquant ce but, je suis vraiment, vraiment heureux de les aider car ils se battent beaucoup, nous nous battons beaucoup ensemble et nous avons un objectif fort pour atteindre la Ligue des champions parce que nous l’avons gagné une fois et vous savez que tout a commencé par qualification.

«Je ne peux pas être plus heureux que je ne le suis maintenant.»

“J’espère qu’il était là pour le voir avec Dieu à ses côtés en train de célébrer” 👏 “Je ne sais pas comment célébrer!” 😂 Une interview fantastique avec Alisson, qui dédie son but sensationnel de dernière minute à son père décédé plus tôt cette année 🙌 pic.twitter.com/4w2HsbaO16 – Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 16 mai 2021

Alisson, qui n’a pas pu retourner au Brésil après la mort de son père en raison de la pandémie de coronavirus, a également déclaré que son objectif était pour sa famille, ses fans et ses coéquipiers et a remercié les clubs et joueurs rivaux pour le soutien qu’ils lui ont montré.

«Je suis loin des interviews depuis longtemps», a-t-il déclaré.

«C’était une période difficile parce que toujours quand j’en parle, je suis ému à ce sujet. Mais je tiens vraiment à vous remercier tous, toute la Premier League, tous les joueurs dont j’ai reçu des lettres, les managers d’équipes – par exemple, Everton et Ancelotti, tous les joueurs, Man City, Chelsea.

«Je ne veux pas être injuste avec les autres dont je ne me souviens pas, mais je veux juste dire merci à tout le monde pour le soutien. Si ce n’était pas pour toi, je ne pourrais jamais m’en sortir parce que je suis juste loin de ma famille depuis que la chose est arrivée.

«Ma femme a été formidable avec moi, mes enfants me donnent de l’énergie et c’est ce que nous ressentons, l’amour de Dieu. C’est ainsi que Dieu nous aime – à travers les gens et nous devrions le faire à chaque fois, chaque jour. Mais je veux juste vous dire merci pour ce moment.

«Et la fête, je ne sais pas comment célébrer! Et j’espère que je n’aurai pas besoin de venir autant de fois dans la surface pour marquer un but – j’espère que nos joueurs le feront pour moi. Je dois juste penser, défendre et les aider.

Le Brésilien a plaisanté sur le fait que c’était le meilleur but qu’il avait marqué, ajoutant: «C’était le moment parfait. La croix était à nouveau brillante. J’ai juste essayé de mettre ma tête sur le ballon et je pense que c’était l’un des meilleurs buts que j’ai marqués!

“Je suis vraiment heureux. Je n’ai pas trop de mots, je dois juste dire merci aux joueurs car ils se battent beaucoup. Nous nous battons beaucoup.

Avec ce but, Alisson est devenu le sixième gardien de but de l’histoire de la Premier League à marquer un but, après Peter Schmeichel, Brad Friedel, Paul Robinson, Tim Howard et Asmir Begovic.

Jurgen Klopp était sans surprise ravi de voir Alisson marquer un vainqueur du dernier souffle, décrivant le moment comme “ touchant ”.

“Nous sommes très proches, donc je sais exactement ce que cela signifie pour lui et ce qu’il a pensé à ce moment-là”, a-t-il déclaré.

«C’est exceptionnel et c’est touchant, ce n’est que du football mais cela signifie le monde pour nous.

GETTY

Alisson a embrassé son manager après le match

«Si Olivier Giroud marque, tout le monde dit que c’est un objectif de classe mondiale. Avec Alisson qui le fait, nous devons dire la même chose.

«Nous avons créé des occasions et il fallait que ça arrive dans la dernière seconde. Quel but, quel mondain et quel but incroyable, la technique était insensée.

«Ça n’aurait pas pu être un meilleur moment, c’est juste parfait pour aujourd’hui. S’il ne le fait plus jamais, je vais bien – c’est un moment parfait.

«Nous n’avons pas eu beaucoup de moments cette saison, nous ne devrions donc pas le prendre pour acquis. Ma partie de l’objectif est que je n’ai pas crié pour rester en arrière.

«Il est allé là-bas et quel but, c’est incroyable que nous l’ayons déjà vu 10 fois de retour dans le vestiaire.

«C’est une personne merveilleuse, drôle, intelligente, réfléchie et intense dans les moments. C’est juste un gars formidable. Cela n’aurait pas pu être pour une meilleure personne après ce qu’il a vécu.