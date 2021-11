« Émotionnellement, cela a été ma meilleure année »

18/11/2021 à 20h31 CET

.

Garbiñe Muruguza a marqué l’histoire du tennis espagnol en devenant la première joueuse à remporter le titre lors de la finale de la WTA. A 28 ans, la joueuse de tennis de Caracas revendique déjà dans son histoire deux titres du Grand Chelem (Wimbledon et Roland Garros) auxquels elle ajoute désormais le trophée du professeur.

Garbiñe Muguruza arrêté à Guadalajara (Mexique), une année difficile pour le tennis en raison des conséquences du coronavirus qui a laissé les événements sans public en début de saison et qui a provoqué des modifications du calendrier fixé.

Le joueur de tennis espagnol, heureux du succès remporté considéré comme « spécial » pour l’avoir obtenu à pleine maturité et en Amérique latine, il a fréquenté l’Agence . sur le chemin de l’aéroport pour reprendre son retour en Espagne et entamer une période de repos après un cours intense et riche en émotions.

Garbiñe préfère remporter le titre « qui sont tangibles et vous pouvez les ramener à la maison » devenir numéro un, ce qu’il a déjà réalisé il y a quatre ans.

– Question : C’était une journée folle, non ?

+ Réponse: « Cela a été une semaine folle, vraiment. Cela a été très intense; nous savons déjà que le Master est intense parce que chaque match est comme une finale de Grand Chelem. Vous jouez contre les meilleurs avec toute la tension accumulée de l’année, un grand tension. Vous finissez par gagner, tout est une accumulation de choses qui ont toutes désormais un repos bien mérité ».

– Q : Avez-vous eu le temps de vous reposer quelque chose ces heures-ci ?

+ A: « Pas question! Je n’ai pas dormi. Nous voulions célébrer, avec beaucoup d’émotion et d’autres, je pense que je vais me reposer dans quelques jours lorsque mon corps se détendra et que je remarquerai que la saison est terminée. En ce moment, je suis toujours très actif ».

– Q : Dormez-vous habituellement après les matchs ?

+ R: « Se duerme mal. Si juegas de noche peor, por la excitación, los nervios. Es muy difícil desconectar y quedarte dormido de repente. Si estás muy, muy cansada a veces se puede pero por lo general siempre se fastidia un poco la nuit ».

– Q : Quelles sont les premières images qui vous viennent à l’esprit ces dernières heures ?

+ A: « Ugh .. La plage et une chaise longue. Des images me viennent un peu de toute l’année, ce que cela a été, à quel point cela a été excitant et difficile, surtout au début avec ces finales avec ce centre vide court, sans public. Il y a eu un peu de tout. Il faut se rappeler que c’était entre bulles et protocoles, vraiment dur. Même si cette fin d’année a été plus excitante, la première partie de l’année a été vraiment une défi « .

– Q : Qu’est-ce que le Mexique a ? C’est magique pour toi, non ?

+ A: « Je pense, hein? La vérité est que je suis très bon dans ce domaine. Je pense qu’ils m’adoptent ici. Le public se tourne vers moi. Cela ressort très naturel. L’Amérique latine est spéciale pour moi. »

– Q : Avez-vous réalisé ce que vous avez accompli signifie pour le tennis espagnol ? Il est entré dans l’histoire.

+ A : « Ça me dit beaucoup. Ça a été un grand trophée, une grande année et le finir comme ça est de la meilleure des manières et surtout à cause de l’histoire et de ce que ce tournoi représente pour l’Espagne. »

– Q : Quand vous êtes arrivé à Guadalajara, avant le tournoi, j’étais un peu à l’affût. Je ne voulais pas trop de pression. Quand avez-vous vraiment réalisé que le tournoi était une réelle possibilité ?

+ A: « La vérité, c’est quand j’ai pu me qualifier pour les demi-finales et dire que j’ai survécu au ’round robin’ (ligue de groupe). Parce que j’ai commencé du mauvais pied et que perdre le premier match n’était pas le plus approprié. Plus tard, quand j’étais en demi-finale, j’ai déjà vu qu’il nous restait quatre et qui sait que si je reste fort et confiant, je peux soulever le trophée. Mais jusque-là, la vérité est que je ne les avais pas tous avec moi. «

– Q : Ce triomphe est-il à la hauteur des attentes dans une année difficile ?

+ A: « Ça a été, eh bien, comme chaque année, avec une blessure, un tournoi qui se passe mal pour toi mais en général ça a été une année très stable. Pour moi ça a été le meilleur émotionnellement aussi malgré toutes les circonstances J’ai réussi à mieux gérer les mauvais moments et malgré tout j’ai pu disputer cinq finales et soulever trois trophées. C’est un succès ».

– Q : Quels sont les défis auxquels vous faites face actuellement ?

+ A : » J’attends avec impatience l’année prochaine. J’ai réussi à finir dans une très bonne position. Avec confiance, avec joie, dans le top 3, avec un super titre… Bon, continuez avec cette inertie. En 2020 J’ai déjà très bien commencé mais avec le covid tout s’est arrêté et ils ont en quelque sorte coupé l’inertie que je portais là et en 2021 j’ai voulu reprendre là où je m’étais arrêté et heureusement c’était. Et en 2022 essayez de continuer dans cette voie et continuer à récolter de gros titres ».

– Q : De tous les titres que vous avez obtenus, lequel a été le plus spécial, celui que vous avez le plus apprécié et de ceux qui vous manquent, lequel aimeriez-vous avoir plus fortement ?

+ A : « Ils ont tous été des moments tellement particuliers qu’il est difficile d’en rester avec un. Chacun a son ressenti particulier. Mec, Wimbledon était logiquement très spécial car c’est dans la cathédrale du tennis. C’est vrai aussi que ce titre goût de la gloire parce que je suis plus expérimenté parce qu’elle est le Maître et pour nous tous qui connaissons le tennis, nous savons que le Maître est le tournoi du plus haut niveau puisque chaque match est une finale et, bien sûr, il a également été en Amérique latine et pour moi, c’est un rêve devenu réalité. »

« Et concernant les objectifs, tous les grands tournois qui me manquent, logiquement. C’est le rêve de chaque joueur, de boucler ce cercle. »

– Q : La santé du tennis féminin espagnol a été vue ici qu’elle est très bonne

+ A: « Je suis super optimiste. Pas seulement avec le tennis féminin espagnol où Paula (Badosa), Sara (Sorribes) et d’autres filles sont derrière, mais aussi avec les hommes. Avec Carlos Alcaraz.. Je pense au tennis espagnol Il est toujours dans le élite. C’est clair qu’il y a toujours des cycles.. Le dieu Rafa Nadal est unique mais le tennis ne manque pas en Espagne et il y a une qualité incroyable ».

– P : Le tennis féminin n’a pas de dominatrice claire. Il y a beaucoup de candidats dans chaque tournoi. Quelques-uns qui mènent et peuvent gagner et des jeunes qui apparaissent soudainement et remportent un titre. Le contraire du circuit mâle. À votre avis, est-ce que ce qui se passe dans la compétition féminine est meilleur ?

+ A: « Je pense que c’est positif. C’est ce qu’il devrait être. Chaque compétition se bat à fond, chaque semaine il faut se battre, se battre avec du sang pour remporter les titres. Le temps de Serena Williams, cette domination, va être très difficile, laisser cette domination brutale revenir. Et le truc des garçons est aussi très étrange. Le circuit féminin reflète vraiment la pure compétition qu’il y a. «

– Q : Revenir au numéro un un but ?

+ A: « C’est toujours un objectif mais la vérité c’est que je dois dire que c’était déjà un peu d’être là et le fait d’avoir déjà été dans ces positions me soulage un peu de la pression d’avoir besoin d’un numéro. Ce que je aime le plus et ce que je préfère c’est gagner des titres, gagner les trophées que tu peux toucher, qui sont tangibles et que tu ramènes chez toi. Le classement est super et bien sûr je me battrai pour ce numéro un mais bien sûr mon la concentration est sur la levée de ces trophées « .

– Q : Maintenant vous avez quelque chose en perspective ou déconnecté et c’est tout ?

+ A : « Déconnectez-vous. Je ne veux penser à rien dans les prochaines semaines juste pour profiter de cette année, recharger mes batteries car ce qui s’en vient l’année prochaine est aussi difficile. »