Émotions et bonne ambiance le mercredi de boxe à Hermosillo, Mexique

Une nuit de boxe de premier ordre qui comprend un combat féminin d’élite dans le cadre de la sensibilisation à la prévention du cancer du sein, le début des activités avec un programme attractif de combats amateurs, la mise en scène au son de la charismatique DK Karen Fierros, le tout en le siège majestueux qui sera le Fairplay Club d’Hermosillo, et avec la diffusion internationale en direct sur ESPN Knock Out, ce sera l’excellente combinaison que 2M Promotions, Zanfer et Golden Boy présenteront ce mercredi prochain, avec un accès public conforme à la prévention et protocoles sanitaires des autorités sanitaires d’Hermosillo et de la Sonora Box Commission.

Les plats principaux du spectacle seront trois spectaculaires concours de poids super coq. A 10 tours, Víctor « Spock » ​​Méndez (30-4-2, 22 ko) contre Miguel Ángel Rodríguez de Veracruz (16-2-2, 7 ko). A 8 tours, le chouchou des fans, Eduardo « Koreano » Ramírez (18-1-3, 13 ko) face à Alexis Ruiz Soto (13-7-1, 5 ko). Et dans un duel à pouvoir, Alexis « Éxito » Bastar (18-1-1, 9 ko) contre Israël « Azulito » Ramírez (13-1-0, 9 ko) de Baja California.

Et la « cerise sur le gâteau » sera le duel féminin attrayant de 8 rounds poids mouche entre la fille prodigue de la maison et prétendante au championnat du monde Sulem Urbina (12-2-0, 7 ko’s), et la Mexicaine Tania Itzel « Zoka » García (6-6-0), une guerrière du ring qui, en août dernier, a justement conquis le public d’Hermosillo avec le combat spectaculaire qu’elle a mené contre la double championne du monde, Montserrat Alarcón.

Les portes du Fairplay Club ouvriront à 17h00, et les activités débuteront à 17h30, avec un intéressant programme de combats amateurs, où les prospects des différents gymnases de la commune chercheront à plaire au public et à montrer que dans le foyer de boxe de Sonora, il y a beaucoup de talent et beaucoup de projection.

Karen Fierros, la DJ branchée d’Hermosillo, se chargera de mettre l’ambiance avec sa musique, ses mixes et ses beats, ce qui a fait une agréable impression et a résulté en une belle expérience pour les fans de boxe.

Semaine d’activité

Ce lundi, la conférence de presse finale sera offerte, où les détails de la fonction seront annoncés et les protagonistes donneront leurs impressions concernant leur participation au « Boxing Wednesday ». Le rendez-vous est au Casino Orus, à partir de 11h00, et seront présents, en plus des combattants vedettes, des représentants de la Sonora Boxing Commission, des sponsors et des promoteurs.

Les actes officiels de la cérémonie de pesée officielle et le contrôle médical auront lieu le mardi, à partir de 12h00, dans les installations de l’hôtel hôte, l’Hotel Araiza Inn.

La fonction du mercredi 20, au Fairplay Club, commencera à 17h30, avec l’attraction spéciale du programme de combat amateur, bien que les fans pourront entrer dans le lieu de l’événement à partir de 17h00.

Les billets d’accès peuvent être achetés sur la plateforme superboletos.com, et personnellement, sur place, au Fairplay Club, ainsi qu’au Coliseo Boxing Club et Deportes Navarro.