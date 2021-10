La présence d’une perspective de boxe mexicaine stellaire, l’apparition d’une promesse solide vers sa consolidation, la performance d’un talent naturel dans une épreuve décisive et le retour à la maison de la fille prodigue de la boxe de Sonora qui fait déjà partie de l’élite.

Ce seront les principales attractions de la fonction multi-étoiles que 2M Promotions, Zanfer et Golden Boy présenteront le mercredi 20, au Fairplay Club d’Hermosillo, avec des actions qui seront diffusées en direct à l’échelle internationale sur ESPN Knock Out.

La perspective stellaire sera le combattant à domicile, Víctor « Spock » ​​Méndez (30-4-2, 22 ko), qui aura un test très exigeant contre Miguel Ángel Rodríguez de Veracruz (16-2-2, 7 ko) dans un combat de 10 rounds au Super Bantamweight.

La promesse solide vers sa consolidation est Eduardo « Koreano » Ramírez (18-1-3, 12 ko), qui vise sa cinquième victoire de l’année face au Mochiteco Alexis « Terrible » Ruiz (13-7-1, 5 ko’s) dans lequel un affrontement bourré d’action en 8 rounds des super poids coq est attendu.

Le talent naturel qui sera mis à l’épreuve est Alexis « Éxito » Bastar (18-1-1, 9 ko), qui aura un test difficile contre le Mexicain Israël « Azulito » Ramírez (13-1-0, 9 ko) dans un duel de puissance à puissance de 8 épisodes à Super Bantamweight.

Et la fille prodigue qui la fera rentrer chez elle sera Sulem Urbina (12-2-0, 0 ko’s), qui vient de disputer un championnat du monde, et cette fois elle affrontera l’exigeante Mexicaine Tania Itzel García (6-6- 0 ), qui dans sa dernière présentation a conquis le public d’Hermosillo, en offrant un concours spectaculaire au double champion du monde, Monstserrat Alarcón, en août dernier.

La fonction aura trois combats préliminaires, et l’accès du public sera autorisé conformément aux protocoles de prévention et de santé des autorités sanitaires d’Hermosillo et de la Sonora Boxing Commission.

Les billets sont disponibles sur le portail superboletos.com, afin de ne pas être en reste de cette carte spectaculaire et de l’ambiance de premier ordre que DJ Karen Fierros animera, de telle sorte que l’expérience du mercredi de boxe à Fairplay sera unique et très spécial. .