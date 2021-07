Émotions masquées : les nourrissons nés pendant la pandémie

Un grand nombre de preuves suggèrent que les nourrissons ont un biais généralisé pour s’occuper des visages et des stimuli ressemblant à des visages depuis la naissance

Par le Dr Sairaj Patki,

La pandémie de COVID-19 a réintroduit le monde à certaines normes de sécurité comme la distanciation physique et le port de masques faciaux, qui, après un an, font désormais partie de nos routines quotidiennes et de nos pratiques courantes. La réglementation relative au port obligatoire de masques couvrant correctement le nez et la bouche peut être levée dans certains pays à mesure que la vaccination s’accélère, mais elle serait toujours considérée comme un comportement pro-santé, un comportement public approprié et même un acte de conscience sociale. . Si les bienfaits de ces pratiques sur la santé sont immenses, leurs répercussions psychosociales ne deviennent visibles que récemment. Cet article vise à attirer l’attention du lecteur sur un de ces domaines qui est susceptible d’être affecté – la reconnaissance des expressions faciales émotionnelles chez les nourrissons.

L’importance du visage dans la communication humaine

L’importance de la communication non verbale a été bien mise en évidence dans la littérature et en particulier pour les humains, les expressions faciales représentent une énorme proportion d’informations partagées entre les individus sans utiliser le langage parlé. Pendant des siècles, les artistes de la scène et les beaux-arts ont utilisé cette sagesse pour accentuer l’attention du public sur le visage de l’acteur / sujet, en utilisant divers outils perceptifs.

Ce qui rend les expressions faciales encore plus cruciales pour les humains, c’est le fait que si les indices non verbaux comme les gestes, les mouvements des mains et la posture peuvent subir des variations selon les cultures, les expressions faciales sont essentiellement universelles. Les études de reconnaissance de l’expression émotionnelle faciale, y compris les études classiques du Dr Paul Ekman et les plus récentes du Dr David Matsumoto, ont soutenu cette notion d’universalité des émotions humaines fondamentales. Des études neurologiques ont identifié des structures cérébrales comme le gyrus fusiforme qui permettent la reconnaissance faciale chez l’homme. Une structure cérébrale intégrée dédiée à cela souligne également son importance évolutive.

Perception du visage chez les nourrissons

Un grand nombre de preuves suggèrent que les nourrissons ont un biais généralisé pour s’occuper des visages et des stimuli ressemblant à des visages depuis la naissance. Alors que l’acuité visuelle s’améliore au cours de la petite enfance, des études sur les mouvements oculaires et la fixation ont montré que même les nourrissons de six mois préfèrent les visages/caractéristiques humains plutôt que les stimuli non humains. À mesure qu’ils grandissent, les nourrissons apprennent des expressions faciales et une génération de micro-expressions plus spécifiques en imitant les adultes qui les entourent grâce à l’apprentissage par observation.

Les nourrissons grandissent dans le contexte de la pandémie

On estime que 116 nourrissons sont nés dans le monde au cours des neuf premiers mois depuis la déclaration de la pandémie ! Ces nourrissons seraient entrés dans la phase de développement cruciale de leur vie où les compétences de reconnaissance faciale et de génération d’expressions faciales devraient être encouragées. L’interaction avec des étrangers en présence des principaux dispensateurs de soins fait partie intégrante des premières leçons de socialisation pour les nourrissons. Ils apprennent les bases de la confiance et de la méfiance à travers ces expériences. L’exposition sociale à d’autres humains pour ces nourrissons nés pendant la pandémie serait cependant extrêmement limitée. Le malaise, la maladresse et l’anxiété subtile ressentis par les soignants lorsqu’ils sont à proximité d’autres humains seraient ressentis par le nourrisson à travers des indices non verbaux tels que la pression de la peau, la tension de préhension, les postures, les gestes, etc. Ces premières leçons de socialisation seraient malheureusement teintées de nuances de doute et d’anxiété dans la plupart des cas.

Pour ceux qui voient réellement des humains en plus de leurs principaux soignants, une majorité d’entre eux verraient des visages masqués plutôt que le visage humain habituel que leur cerveau est conçu pour percevoir. Le nourrisson, dans des circonstances habituelles, passerait également par une série de dilemmes face à des étrangers. Les expressions faciales de l’étranger fourniraient des indices sur le caractère agréable ou désagréable de la rencontre. Les nourrissons exposés à des inconnus masqués seraient toutefois confrontés à de graves difficultés pour donner un sens complet aux intentions et aux émotions des étrangers.

Dans quelle mesure ces circonstances spéciales affecteraient-elles les interactions sociales à l’âge adulte de ces nourrissons est quelque chose que seul le temps aidera à comprendre. Des expériences et des rencontres sociales positives et riches ultérieures peuvent couvrir les expériences de la petite enfance. Pour certains nourrissons, la courbe d’apprentissage des compétences sociales peut être plus raide que d’habitude. Le manque d’interactions interpersonnelles chaleureuses faisait l’objet de discussions avant même que la pandémie ne frappe et qu’une formation aux compétences socio-émotionnelles pour la jeune génération soit prescrite. En gardant à l’esprit la privation de socialisation vécue par les nourrissons nés pendant la pandémie, des efforts plus proactifs de la part des soignants, des enseignants et des conseillers seraient nécessaires.

Les masques devraient être une barrière juste pour le virus, pas pour les liens humains !

(L’auteur est professeur adjoint (psychologie) à l’Université FLAME. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

