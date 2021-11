Empêcher les équipes de se garer n’est qu’un des problèmes de la F1 avec les courses de sprint autonomes · .

Le changement prévu par la Formule 1 pour son format de sprint l’année prochaine fait face à un problème inhabituel : éviter un retrait massif de plusieurs voitures à mi-course.

Le changement prévu a d’autres implications difficiles que la F1 doit traiter.

Après l’essai de trois épreuves de sprint cette année, six autres sont prévues pour la saison 2022 de F1. Mais leur format exact reste en discussion et soumis à approbation.

Suite aux commentaires négatifs des pilotes et des fans, la F1 a l’intention de mettre fin à la pratique consistant à utiliser les «qualifications de sprint» pour définir la grille du grand prix. Des séances de qualification régulières seront utilisées, comme lors des autres manches du championnat.

Les courses courtes du samedi deviendront donc des épreuves autonomes. Mais la F1 se rend compte que si ces courses ne sont plus utilisées pour déterminer la grille, les équipes ont besoin d’une incitation supplémentaire pour participer.

À l’heure actuelle, seuls les trois premiers dans les épreuves de sprint marquent des points. Cela pourrait devoir être prolongé, comme l’a reconnu le directeur du sport automobile de F1, Ross Brawn, plus tôt cette semaine.

« Pour le moment, fixer les qualifications pour dimanche signifie que chaque position dans le sprint est pertinente », a-t-il déclaré. «Donc, si vous laissez une position glisser dans le sprint un samedi, vous allez commencer une place plus loin. Il y a donc une incitation de l’avant vers l’arrière.

S’assurer que tous les pilotes ont une raison de participer à une course de sprint est plus compliqué qu’il n’y paraît. Dans un grand prix, les finitions non marquantes en dehors du top 10 comptent toujours pour les classements au championnat.

Sutil a marqué un précieux 11e pour Sauber en 2014.C’est pourquoi, par exemple, Mick Schumacher mène Robert Kubica et Nikita Mazepin au classement, bien qu’aucun n’ait marqué de points. Alors que les positions inférieures dans le championnat des pilotes peuvent sembler sans importance, le même détail s’applique au championnat des constructeurs, et les finitions en dehors du top 10 dans le passé ont déterminé quelle équipe recevrait des millions de livres en prix.

Mais attribuer une valeur aux finitions en dehors du top 10 dans une course de sprint de la même manière sera difficile. Par exemple, il serait injuste d’attribuer la 11e place dans un grand prix au championnat à un poids égal à la 11e place dans une course de sprint sur une distance d’un tiers.

C’est l’un des problèmes avec lesquels Brawn et son équipe sont maintenant aux prises. « Si vous avez une course autonome un samedi avec des points pour les 10 premiers, quelle est l’incitation pour les 10 derniers ? » il a dit.

Ne pas récompenser ceux qui terminent dans la moitié inférieure du peloton dans une course de sprint autonome, ou donner une récompense trop faible, entraînera les équipes à garer leurs voitures au lieu de concourir.

« Dans la vraie course, il y a une certaine incitation parce que les ordres de finition pourraient compter pour les positions de championnat », a déclaré Brawn. « Alors, comment géreriez-vous un sprint où seuls les six, huit ou dix premiers obtiennent une récompense ? Parce que les 10 derniers, après un certain temps, décideraient que cela ne vaut pas la peine de le faire.

Brawn admet que la F1 n’a pas encore de solution en tête pour ce problème, et qu’il peut être difficile d’en trouver une.

Les courses sur grille inversée seraient passionnantes, déclare Brawn. « Il y a beaucoup de considération à prendre en compte dans la façon dont vous configureriez une course autonome et ne cannibaliseriez pas la course principale, mais en feriez également une course qui en vaut la peine. Et je pense que nous sommes loin de pouvoir vraiment conclure ou décider ce que cela devrait être ou si cela devrait même arriver. »

Si la F1 devait offrir plus de points pour les positions finales de rang inférieur dans les courses de sprint, le système de points pour le grand prix devra peut-être être révisé. Par exemple, si chaque position finale doit valoir au moins un point de plus que la suivante, une victoire dans une course de sprint devrait valoir au moins 19 points, ce qui ne représente actuellement que six points de moins qu’une victoire en Grand Prix.

Cela laisserait une victoire en Grand Prix largement sous-évaluée. A quoi pourrait-il être augmenté ? Brawn a précédemment indiqué qu’il pensait que les points de course de sprint devraient être proportionnels à ceux marqués dans un grand prix, ce qui représente trois fois la distance. Par conséquent, une victoire en Grand Prix aurait été évaluée à pas moins de 57 points, plus du double de ce qu’ils sont actuellement.

Alternativement, la F1 pourrait introduire un système de points plus plat pour les courses de sprint, offrant le même nombre de points pour plusieurs positions, et ramener la valeur d’une victoire à environ un tiers d’une victoire actuelle en Grand Prix (8,3 points). L’une ou l’autre option serait un départ important et le troisième changement de la F1 à son système de points en quatre ans.

D’autres questions importantes sur le format de course de sprint proposé restent sans réponse. Notamment, comment serait fixée la grille de cette course ?

Brawn reste « assez excité » par la possibilité d’utiliser une grille inversée, mais le récent sondage des fans de F1 a indiqué que l’idée est désastreusement impopulaire : 68% des fans s’y opposent. « Je pense que ce serait peut-être un pas de trop », a concédé Brawn.

En séparant le résultat de la course de sprint de la grille du grand prix de dimanche, la F1 a également la possibilité de modifier l’ordre des événements pendant le week-end. Les qualifications aux épreuves de sprint pourraient être reportées à samedi, apportant l’avantage d’une cohérence avec toutes les autres manches du championnat, et la course de sprint aura lieu vendredi.

La F1 ne garantira pas qu’un grand prix décide du titre « C’est une option, même si ce n’est pas une option que nous avions envisagée », a déclaré Brawn lorsque la possibilité lui a été proposée. «Mais certainement un qui, s’il était autonome et que vous n’aviez pas le séquençage, alors théoriquement, ce serait possible.

« Nous verrions comment tout cela se réunirait, mais il est certain que s’il s’agit d’un événement autonome, il n’y a aucune raison pour que cela ne le puisse pas. »

Une autre conséquence de l’augmentation du nombre de courses de sprint et de l’attribution de plus de points est une plus grande chance que le championnat du monde ne soit pas décidé lors d’un grand prix. C’est une possibilité que Brawn est prêt à accepter.

« Nous aimerions tous une dernière course de falaise de la saison », a-t-il déclaré. « Peut-être que nous en aurons un cette année, ce qui serait fantastique.

« Mais si un pilote pouvait remporter le championnat un samedi avec un sprint et que quelqu’un devait l’arrêter, ce serait un aspect assez excitant. Cela pourrait certainement y apporter une nouvelle nuance.

« Nous aimerions tous voir le championnat remporté le dernier dimanche de la saison. Mais cela n’arrive pas très souvent. Je pense donc que cela aura un impact général sur les courses que nous choisirons, mais nous ne pousserons pas la dernière épreuve si loin que cela ne pourrait pas arriver.

Brawn n’est peut-être pas concerné par cette possibilité, mais le président de la FIA, Jean Todt, pourrait bien l’être. Todt n’est pas fan du format sprint, s’oppose à ce qu’il soit qualifié de course et se soucie de préserver « l’image et la crédibilité du championnat ». Un titre qui se décide un samedi – ou même un vendredi – ne cadrerait sûrement pas avec ça.

Mais le dernier mandat de Todt en tant que président de la FIA se terminera avant le début de la saison 2022. Peut-être que Brawn compte sur le fait que son successeur soit plus disposé à accepter le type de changements radicaux vers lesquels les plans de la F1 pour son format de sprint semblent pointer.

Citations : Dieter Rencken

