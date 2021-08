Empêchez votre enfant d’utiliser votre carte de crédit sur Nintendo Switch

Ne laissez pas vos enfants accumuler des factures non désirées, dit Nintendo. Capture d’écran : Nintendo/YouTube

Si vous êtes parent, vous le savez. Les enfants peuvent accumuler des frais dans le jeu si vous ne faites pas attention. Toutes les mamans ou tous les papas ne le sont pas, ou ne le savent même pas, alors Nintendo est là pour vous aider.

Selon le fabricant de jeux basé à Kyoto, le nombre de problèmes de facturation impliquant des joueurs plus jeunes a augmenté. Pour cette raison, Nintendo Japon a publié quelques suggestions pour les parents, certaines plus brutales que d’autres.

Nintendo souligne que pendant les vacances d’été, les possibilités pour les enfants de jouer à plus de jeux vidéo augmentent. Avec cela, les enfants ont également plus d’opportunités d’accumuler des frais en utilisant les informations de carte de crédit stockées sur le Switch. Nintendo a expliqué que même si certains jeux sont gratuits, les éléments du jeu peuvent coûter de l’argent, ceux permettant aux joueurs de personnaliser ou de mettre à niveau leurs personnages.

Alors, que peuvent faire les parents ? Nintendo a suggéré ce qui suit pour éviter les frais de carte de crédit indésirables :

Comme l’explique Nintendo, le processus est assez simple :

Si aucune carte de crédit n’a été enregistrée sur votre compte, la zone Carte de crédit indiquera « Non enregistrée ».

Le nom, les quatre derniers chiffres et l’expiration de la carte de crédit enregistrée apparaîtront sous Informations sur la carte de crédit. Cliquez sur Supprimer.

Si nécessaire, vous pouvez également supprimer les informations de votre carte de crédit sur le site Web du compte Nintendo. Voici comment:

Si aucune carte de crédit n’a été enregistrée sur votre compte, la zone Carte de crédit indiquera « Aucune information de carte de crédit enregistrée disponible. » Cela signifie que les informations de carte de crédit ne sont pas non plus enregistrées dans le Nintendo Switch eShop.

Le nom, les quatre derniers chiffres et l’expiration de la carte de crédit enregistrée apparaîtront ici. Cliquez sur Supprimer.

Visitez le site Web du compte Nintendo et connectez-vous à votre compte Nintendo.

Nintendo s’empresse de souligner que les cartes-cadeaux eShop peuvent être utilisées pour effectuer des paiements, car même si Nintendo ne veut pas que vos enfants accumulent des factures non désirées, il veut que vous dépensiez de l’argent.

Voici, comme l’explique Nintendo, comment configurer les restrictions de l’eShop :

Connectez-vous à votre compte Nintendo parent/tuteur existant pour accéder aux paramètres de votre compte Nintendo.

Cliquez sur Groupe familial.

Une liste de tous les comptes supervisés du groupe familial apparaîtra à l’écran. Cliquez sur le compte Nintendo sur lequel vous souhaitez gérer les restrictions.

Cliquez sur chaque paramètre que vous souhaitez ajuster :

Dépenses/achats sur le Nintendo Switch eShop et le site Web de Nintendo.

Cochez la case pour désactiver les achats et les options de renouvellement automatique sur Nintendo Switch ET via la boutique de jeux en ligne.

Affichage du contenu sur le Nintendo Switch eShop.

Cochez Restreindre pour restreindre le contenu visible sur le Nintendo eShop de la Nintendo Switch. Le contenu sera automatiquement restreint en fonction de l’âge du joueur.

Cliquez sur Enregistrer les modifications pour confirmer la modification.

