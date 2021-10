empiler les meilleurs paris pour l’ardoise de jeudi

Bien qu’il soit encore assez tôt dans la saison pour ne pas savoir quelles équipes sont légitimes et lesquelles ne le sont pas, la liste de trois matchs de la NBA de jeudi présente un trio d’affrontements entre des équipes qui devraient toutes encore jouer à des matchs de basket-ball au moment des séries éliminatoires. environ. Les six équipes présentes sur le terrain offrent de nombreux talents individuels d’élite, mais juste assez d’incertitude pour ne pas donner à une équipe un avantage net sur l’autre lors de ces affrontements de début de saison. Cependant, il y a suffisamment d’informations disponibles avant cette liste qui pourraient donner une longueur d’avance à ceux qui cherchent à placer des paris. Cela dit, nous examinons quelques cotes fournies par Tipico Sportsbook et constituons un parlay à trois pattes qui pourrait vous mettre de l’argent dans votre poche.

Parlay (+582) – Atlanta Hawks (-2,5), Miami Heat (-2,5), Los Angeles Clippers (+3,5)

Faucons (-2,5) :

Quelle meilleure façon pour les deux équipes d’ouvrir leurs saisons qu’en reprenant le bon vieux débat « Trae Young contre Luka Doncic » qui durera pour toujours. Avant la saison dernière, il était facile pour beaucoup de critiquer les Hawks d’Atlanta pour avoir repêché Young sur Doncic lors du repêchage de la NBA 2018, étant donné le déroulement de la carrière des deux joueurs après deux saisons. Doncic a mis le feu à la ligue en affichant des chiffres à couper le souffle alors qu’il menait son équipe en séries éliminatoires tandis que les équipes de Young ne pouvaient même pas remporter 30 victoires. Alors que les Hawks sont partis avec une poignée de joueurs en rotation qui ne figurent même plus sur les listes de la NBA et ont entouré Young de véritables talents compétents, Atlanta s’est rendu aux finales de la Conférence de l’Est la saison dernière où Young a brillé sur la scène nationale. Young a maintenant la meilleure équipe et Doncic a quelques obstacles à franchir.

Si les deux premières nuits de cette saison NBA nous ont dit quelque chose, c’est que les équipes avec une tonne de retournement auront besoin d’un peu de temps pour comprendre les choses, certainement contre des adversaires de qualité qui ont déjà une cohésion. Les Lakers et leurs neuf nouveaux joueurs ont lutté contre Golden State, et la nouvelle équipe de Brooklyn n’était pas prête pour Milwaukee. Alors que Jason Kidd remplace Rick Carlisle en tant qu’entraîneur-chef de Dallas, il est logique de s’attendre à ce que les Mavs aient plus que probablement besoin de quelques semaines de la saison pour se mettre sur la même longueur d’onde, faisant des Hawks le choix de jeudi soir.

Miami Heat (-2,5):

Quand vous pensez aux affrontements Heat-Bucks, qu’est-ce qui vous vient immédiatement à l’esprit ? Est-ce la défaite que Miami a infligée à Milwaukee dans la bulle, obligeant les Bucks à apporter des changements vitaux à leur alignement 2020-21? Ou comment les Bucks ont réagi lors des séries éliminatoires suivantes, balayant le Heat en route vers un championnat NBA ? Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse ici, mais il y a de fortes chances que vous puissiez deviner ce que pensent chacune des organisations mentionnées ci-dessus. Ils s’affronteront jeudi soir sur TNT pour un autre tour de la rivalité nouvellement formée.

Il y a une torsion, cependant. PJ Tucker, anciennement des Milwaukee Bucks, a changé de camp dans cette rivalité et s’est associé à Jimmy Butler et aux garçons de South Beach, où Kyle Lowry a également fait appel à ses talents. Sans Tucker, le noyau de Milwaukee reste intact depuis les dernières séries éliminatoires. Cependant, cela sera très différent jeudi soir alors que Jrue Holiday, Brook Lopez, Bobby Portis, Donte DiVincenzo, Semi Oljeleye et Rodney Hood sont tous répertoriés comme OUT. Certes, Giannis pourrait sortir un lapin de son chapeau et mener les Bucks à la victoire, mais il est difficile de le voir se produire compte tenu des circonstances.

Tondeuses (+3,5) :

La vie sans joueurs superstars est difficile lorsque vous essayez de lutter pour les championnats. Golden State devrait le savoir mieux que quiconque, ayant fait face à l’absence de Klay Thompson depuis deux saisons consécutives maintenant. Les Clippers sont la dernière équipe à entrer dans ce royaume après avoir perdu Kawhi à cause d’une blessure au LCA à la fin des séries éliminatoires. Thompson et Leonard seront très probablement de retour à un moment donné cette saison, mais ils seront absents pour le deuxième match du programme double de TNT jeudi soir.

S’il est facile de conseiller aux gens de tempérer leurs attentes pour cette équipe des Clippers avec Leonard mis à l’écart, il est difficile de ne pas être au moins un peu optimiste compte tenu de la performance de l’équipe en son absence vers la fin des séries éliminatoires précédentes. Eux aussi introduiront pas mal de nouveaux joueurs dans la rotation, ce qui pourrait les empêcher de remporter la victoire sur la route contre une équipe de Warriors qui s’est mouillée les pieds mardi contre les Lakers. Prendre les Clippers pour couvrir l’écart laisse la porte ouverte à une victoire potentielle de la soirée d’ouverture de LAC, qu’ils ont remportée six de leurs sept derniers, mais offre un peu de répit s’ils tombent dans un proche à un certain retard L’héroïsme de Stephen Curry.

Gannett peut gagner des revenus de Tipico pour les références du public à des services de paris. Tipico n’a aucune influence sur ces revenus et n’est en aucun cas dépendant ou lié aux salles de rédaction ou à la couverture médiatique. Voir Tipico.com pour les termes et conditions. 21+ seulement. Problème de jeu ? Appelez 1-800-GAMBLER (NJ), 1-800-522-4700 (CO).

