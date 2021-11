Empire Of Sin obtient une nouvelle extension et une mise à jour majeure

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Empire du péché a attiré beaucoup d’attention lors de son lancement l’année dernière, le principal éditeur Paradox et le développeur Romero Games incitant à l’optimisme. Le jeu de tactique de l’ère des gangsters des années 1920 a malheureusement déçu à divers égards, avec notre slogan « Eliot Mess » vous donnant une bonne idée de ce que nous pensions de la version Switch dans notre revue.

Il y a eu des mises à jour et des correctifs depuis, bien sûr, mais c’est évidemment un projet en cours pour trouver le bon équilibre pour les différents systèmes du jeu. Cette semaine, il y a eu un patch majeur avec de nombreux correctifs et quelques ajouts – appelé « Mise à jour gratuite du quartier » – ainsi que sa première extension payante majeure, « Make It Count ». L’extension ajoute de nouveaux personnages et unités, ainsi que 20 nouvelles missions ; il peut être acheté seul ou dans le cadre du pass d’extension.

Comme vous pouvez le voir dans les notes de mise à jour officielles, de nombreux correctifs et ajustements ont été apportés. Si vous voulez essayer Empire of Sin maintenant qu’il est sur le marché depuis près d’un an, ses multiples éditions (de base et avec DLC inclus ) sont tous actuellement à 50% de réduction sur l’eShop européen, bien que malheureusement cette réduction ne semble pas être disponible (au moment de la rédaction) en Amérique du Nord. Ou si vous l’avez récupéré au lancement, il semble que le moment soit désormais propice pour une nouvelle visite.

Espérons que les différentes corrections ont rapproché ce jeu de son potentiel ; si vous avez Empire of Sin sur Switch et que vous l’essayez avec la mise à jour, faites-nous savoir comment cela se passe dans les commentaires.