L’Empire romain a lancé sa conquête de la Grande-Bretagne il y a près de 2 000 ans. Cela a changé le visage de l’histoire de l’île pour toujours, avec l’héritage des Romains éparpillé dans tout le pays et dans le sang des Britanniques modernes. Apportant de nouvelles denrées alimentaires, de la culture, de la musique, des religions et de l’art en Grande-Bretagne, les Romains ont également apporté une grande effusion de sang, massacrant les Britanniques indigènes et capturant des terres aussi loin au nord que Cawdor en Écosse.

Afin d’occuper des pans entiers du pays, les Romains ont construit des murs et des forts intrusifs, dont beaucoup se trouvent aujourd’hui par voie terrestre, et encore plus lors de fouilles archéologiques.

À York, une tombe funéraire romaine de masse a été découverte, censée contenir les corps d’innombrables hommes.

Pourtant, comme exploré dans le documentaire de la Smithsonian Channel, « Secrets: Headless Gladiators of York », l’état inhabituel des squelettes a jeté les chercheurs dans leurs tentatives d’identifier les corps.

Les restes suggéraient que les hommes étaient tous en âge de combattre, mais n’étaient pas des soldats, car leurs crânes étaient enterrés à leurs côtés.

Empire romain : un charnier découvert à York pourrait « réécrire » l’histoire romaine de la Grande-Bretagne (Image : Youtube/Smithsonian Channel)

Romains: Les Romains ont lancé leur conquête de la Grande-Bretagne il y a près de 2 000 ans (Image: GETTY)

La théorie des experts suggérait que les hommes étaient, en fait, des gladiateurs aguerris.

Comme l’a noté le narrateur du documentaire : « S’ils sont corrects, cela réécrira l’histoire des Romains en Grande-Bretagne. »

Une fois les corps exhumés, l’équipe a analysé les restes des corps à la recherche de preuves susceptibles d’avoir étayé la théorie.

Les squelettes ont révélé que les hommes avaient vécu un combat brutal, avec des os tranchés proprement – ​​infligés par une épée ou une hache.

Archéologie : des chercheurs déterrent les corps trouvés dans la fosse commune (Image : Youtube/Smithsonian Channel)

Et, il y avait une dernière preuve accablante : le cimetière peut être différent de tout autre cimetière romain en Grande-Bretagne, mais il est presque identique à celui de 3 000 milles en Turquie.

Éphèse était autrefois une capitale régionale de la Rome antique, et sa pièce maîtresse était un théâtre pouvant accueillir 25 000 personnes.

En 1993, à quelques mètres de l’arène, les archéologues ont découvert un cimetière semblable à celui trouvé à York plus de 20 ans plus tard.

Les corps là-bas montraient des hommes en âge de combattre dans des conditions brutales, ayant été exécutés.

À Éphèse, il n’y avait aucun doute sur l’identité des hommes, car d’anciennes pierres tombales montrent qu’ils étaient des gladiateurs entraînés.

York : Les corps ont été conservés dans le Guildhall de York (Image : Youtube/Smithsonian Channel)

Gladiateurs romains : de nombreux hommes avaient été décapités (Image : Youtube/Smithsonian Channel)

Comme l’a noté le documentaire : “La similitude entre les deux cimetières est trop grande pour être une coïncidence.”

Kurt Hunter-Mann, archéologue sur le site de York, a déclaré : “Ce que nous examinons, c’est une population qui pourrait être comparée à Ephèse.

“Je privilégie une explication de gladiateur parce que cela correspond à la population et au mode de vie auquel nous avons affaire.

“Nous avons quelque chose qui ne s’appliquerait vraiment qu’à un groupe particulier de personnes qui ont combattu dans l’arène.”

Une analyse ultérieure a montré que les habitants de la tombe avaient voyagé plus loin que prévu.

Découvertes archéologiques : certaines des découvertes les plus révolutionnaires jamais enregistrées (Image : Express Newspapers)

Six des individus étaient similaires aux Gallois modernes – vraisemblablement des Britanniques autochtones – différents des populations vivant à York aujourd’hui.

Cependant, l’un des individus avait des affinités génétiques avec des personnes d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient.

Cela a fourni des preuves vitales de la migration sur de longues distances à l’époque romaine.

Ephèse : le site en Turquie ressemble à celui de York (Image : Youtube/Smithsonian Channel)

les hommes étaient des gladiateurs, d’autres ont suggéré qu’ils pouvaient avoir été des criminels.

Cependant, les hommes souffraient tous de troubles liés à la privation de l’enfance et de blessures compatibles avec un traumatisme au combat.

Ils étaient également tous plus grands que la moyenne de la Grande-Bretagne romaine.

Tous sauf un auraient eu les yeux bruns et les cheveux noirs ou bruns, mais un avait des yeux bleus distinctifs et des cheveux blonds similaires à ceux de l’individu anglo-saxon célibataire.