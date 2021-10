Empire romain exposé : la « cruauté » du général Scipion « est devenue la marque de la guerre » | Sciences | Nouvelles

Génocide romain des sujets carthaginois discuté par un expert

Sous les Romains, le monde est devenu connecté comme jamais auparavant. Au sein d’un seul empire, les terres de l’Ecosse au Moyen-Orient sont tombées sous un même toit. Fondé quelque part vers 625 avant JC, l’Empire romain est devenu la plus grande puissance du monde et était dirigé par une longue liste d’empereurs qui avaient chacun des philosophies et des orientations politiques différentes.

L’un des principaux objectifs de l’empire comprenait l’enrichissement personnel, et pour ce faire, il fallait une politique d’expansionnisme.

En 338 avant JC, Rome – la capitale de l’empire – avait pris le contrôle de toute la péninsule italienne.

Quelque temps plus tard, vers 264 avant JC, les guerres puniques ont commencé, une série de trois guerres entre la République romaine et l’empire carthaginois (punique).

Ils dureront près de 100 ans.

Empire romain: les actions du général Scipion à Illiturgis sont devenues une caractéristique de la guerre romaine (Image: GETTY)

Scipion l’Africain : Il est devenu l’un des généraux les plus redoutés de l’Empire romain (Image : GETTY)

Alors que Carthage a réussi à prendre le dessus dans certaines batailles, les guerres ont finalement conduit à sa destruction.

Les Romains, conscients que Carthage posait un grand risque, étaient prêts à la décimer complètement, comme l’a noté le documentaire de la Smithsonian Channel, « Huit jours qui ont fait Rome ».

Ici, l’attaque désormais célèbre du général Scipion l’Africain sur Carthage a été explorée et comment elle a révélé la brutalité et la cruauté des Romains qui deviendraient caractéristiques de leur puissance militaire.

Le plus grand combattant et général de Carthage était Hannibal, qui en 219 av.

Il a ensuite fait marcher son armée à travers les Pyrénées et les Alpes et en Italie centrale dans ce qui allait devenir l’une des campagnes militaires les plus célèbres de l’histoire, prenant pied dans le sud de l’Italie où sa victoire à Cannes lui a donné un contrôle considérable sur la région.

Bettany Hughes : L’historien a décrit la brutalité de la tactique de Rome (Image : Youtube/Smithsonian Channel)

Alors que Rome menait une guerre désespérée en Italie, empêchant Hannibal d’attaquer la ville elle-même, les généraux romains élaborèrent un plan plus large pour déstabiliser l’empire carthaginois.

Cela s’est produit en 210 avant JC lorsqu’ils ont lancé une attaque puissante dans la principale base de pouvoir de Carthage, en Espagne.

Scipion n’avait que 25 ans lorsqu’il devint général de l’armée et tourna presque immédiatement la guerre en faveur de Rome, capturant les forces et les villes catharginiennes.

Mais la façon dont il s’y est pris était sauvage, et comme le narrateur du documentaire, Bettany Hughes, l’a noté : « Il l’a fait avec une ruse et une cruauté qui deviendraient une caractéristique de la guerre romaine.

Son œuvre sanguinaire a été découverte dans l’ancienne ville d’Illiturgis, en Andalousie, dans le sud de l’Espagne.

Histoire romaine : Un buste de Scipion (Image : GETTY)

Hannibal : Le général carthaginois traversant le Rhône vers l’Italie pendant la seconde guerre punique (Image : GETTY)

Ici, les chercheurs ont découvert des preuves d’un génocide civil de masse commis par Scipion et son armée romaine.

Juan Pedro Belen, un archéologue à la tête des fouilles, a expliqué : « Nous pensons que Scipion est venu avec des armes et l’idée de détruire entièrement la ville. » Et nous pensons qu’il y a eu une sorte de génocide par les Romains car nous n’avons aucune preuve d’une population dans le paysage après le siège.

« La population a été pratiquement anéantie, probablement 80 à 90 pour cent de la population a été éliminée. »

Mme Huges a noté: « Les preuves trouvées par Juan Pedro et son équipe sont convaincantes. »

Découvertes archéologiques : certaines des découvertes les plus révolutionnaires jamais enregistrées (Image : Express Newspapers)

Des armes de styles et de tailles variés ont été trouvées, toutes indiquant un assaut romain sauvage.

Mme Hughes a poursuivi: « Au moment historique exact où les armes romaines apparaissent dans ce paysage, presque tous les signes de vie à Illitrugis disparaissent des archives archéologiques.

« C’est dégrisant de penser que Scipion, l’un des plus grands héros de Rome, était capable de massacrer de sang-froid des hommes et des femmes qui ont osé défier Rome. »

Finalement, la deuxième guerre punique a pris fin par un accord de paix.

Artefacts romains : certains des vestiges de la sauvagerie romaine trouvés à Illiturgis (Image : Youtube/Smithsonian Channel)

Carthage obtient le droit de garder le contrôle de son territoire nord-africain mais perd ses autres territoires d’outre-mer, contraint également de céder sa flotte.

Un autre coup a vu Carthage obligé de payer une lourde indemnité en argent et de s’engager à ne plus jamais se réarmer ou déclarer la guerre sans l’autorisation de Rome.

Hannibal n’avait échappé que de justesse à la mort de la défaite de Zama.

Alors qu’il parvenait à conserver son titre militaire, le désir de battre les Romains persistait.

Il poursuivra ses poursuites militaires contre Rome depuis l’étranger, un exploit qui fut finalement futile et qui l’amena à s’empoisonner alors qu’il était coincé dans le village bithynien de Libyssa, probablement vers 183 av.