Emplacement de la cachette cachée de Malagua dans Far Cry 6 – Mission Tacos de Trejo

Ubisoft célèbre la première mission crossover de Far Cry 6. Contrairement à d’autres jeux, qui ont vu des personnages comme Star Wars, Marvel et Batman arriver dans leurs univers, Far Cry 6 obtient l’acteur hollywoodien Danny Trejo. Lui et sa machette désormais signée sont à Yara et gratuits pour tous les joueurs, et si vous participez à son opération spéciale, vous pouvez obtenir gratuitement de la Moneda, la monnaie du jeu, pour localiser la cachette cachée. Il est assez bien caché dans la ville densément peuplée de Malagua, alors utilisez notre guide pour le trouver et remplir vos poches.

Far Cry 6 : la cachette cachée de Malagua

Comme toutes les opérations spéciales, la mission Danny Trejo vous emmène hors de Yara et dans une petite zone autonome. Dans ce cas, Danny et Dani se rendent à Malagua pour voler davantage de PG-240X d’Anton Castillo, une arme chimique que le despote prévoit de déployer sur de « faux Yarans ».

Voici où trouver la clé de la cachette cachée à Malagua.

Une fois arrivé à Malagua, dirigez-vous vers le nord-ouest le long de la route jusqu’à ce que vous arriviez devant le centre-ville. Les missions d’opérations spéciales ne vous donnent délibérément aucune carte et exigent que vous trouviez votre propre chemin, donc une orientation nord-ouest est la clé. Une fois arrivé, passez devant le panneau d’entrée de la ville et regardez sous la zone couverte indiquée ci-dessus. Au milieu des corps de certains Yarans victimes se trouve une clé sur un cordon bleu. Comme toujours, vous aurez besoin de cette clé pour ouvrir la cachette.

Ensuite, continuez sur la route jusqu’à ce que vous voyiez le grand bâtiment dans l’image ci-dessous. Escaladez l’échelle et jetez un coup d’œil dans le plafond émietté. Vous verrez la cachette, et maintenant que vous avez la clé, vous êtes presque prêt. La dernière chose que vous aurez à faire est de marcher jusqu’au bord du toit et de tomber doucement sur le côté pour vous rattraper sur le rebord à l’extérieur de l’étage intermédiaire du bâtiment de trois étages. Montez par la fenêtre et ouvrez le coffre pour attraper la Moneda. Surveillez simplement vos pas à cet endroit, car le sol s’effondre tout autour de vous.

La cachette est au deuxième étage, mais vous devrez monter à l’échelle et descendre pour l’obtenir.

Avec cela en main, vous pouvez continuer la mission d’opérations spéciales. S’il s’agit de votre première cachette cachée dans une mission Spec Ops, vous obtiendrez également un succès ou un trophée en fonction de votre plate-forme.

Si vous avez besoin de plus de Far Cry 6, voici comment démarrer la nouvelle extension payante, Insanity, avec Vaas.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.