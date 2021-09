Emplacement des perles d’eau douce imparfaites du nouveau monde et où trouver la pêche de Hatchburg

in

Perles d’eau douce imparfaites du Nouveau Monde devrait être facile à trouver – en théorie.

Cependant, la quête «Du grain vient la gloire» ne se préoccupe pas trop de vous dire où chercher une fois que vous arrivez à la pêche. Il grouille aussi de morts-vivants.

La première tâche consiste à trouver la pêcherie de Hatchburg. C’est un petit endroit près d’un étang dans une zone boisée à l’extrême nord-ouest de Rose Landing.

Une fois arrivé, votre travail prend une nouvelle forme.

Perles d’eau douce imparfaites du Nouveau Monde — Où trouver des Perles d’eau douce imparfaites



Vous devez vaincre 25 Lakecast Withered en plus de trouver six Perles d’eau douce imparfaites. Il y a des Withered en abondance autour de l’écloserie. Vaincre 25 devrait s’avérer simple, ne serait-ce que parce qu’ils ont tendance à apparaître près des caisses de fournitures qui abritent les perles.

Ces caisses se trouvent à l’intérieur des différents bâtiments dispersés autour de la pêche, et elles sont impossibles à manquer grâce à leur aura blanche brillante. Cependant, vous voudrez éliminer le Withered avant d’essayer de saisir les perles. Le pillage des caisses de ravitaillement prend du temps et devient rapidement frustrant si un revenant mort-vivant continue d’interrompre votre tâche simple.

Une fois que vous avez terminé les deux parties de la quête, faites votre rapport pour recevoir vos récompenses. Ils sont assez substantiels et en font une quête intéressante :

2 000 XP 2 403 Coffret d’armes Or T2 175 Debout

L’or et l’XP vont bien, mais l’arme gratuite de la mallette d’armes est le véritable point fort ici. Choisir votre meilleure arme n’a d’importance que si vous en possédez une.

Si vous avez du mal à trouver votre place dans le Nouveau Monde, passer du temps à créer une construction solide est toujours un bon point de départ. Vous en aurez besoin pour les missions de faction et les combats de boss, mais vous aurez également besoin de certains des objets les plus rares du jeu, notamment les branches de salpêtre et de bruyère.