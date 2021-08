Emplacement des pierres de cairn ressuscitées de Diablo 2 et comment activer les pierres de cairn

Pierres de cairn ressuscitées de Diablo 2 sont faciles à trouver, mais difficiles à activer.

Avant de pouvoir faire quoi que ce soit avec eux, vous devrez affronter un autre boss unique et apprendre les secrets du portail qu’ils gardent. Heureusement, tout ce dont vous avez besoin est assez proche les uns des autres.

Diablo 2 Ressuscité Cairn Pierres | Où trouver Cairn Stones et Cain

La quête À la recherche de Caïn vous demande de trouver six pierres de cairn dans le cercle de pierre, puis de les activer dans un ordre spécifique pour résoudre le casse-tête. Se rendre au Stony Field et activer les pierres est cependant un peu une épreuve.

La route qui traverse Cold Plains se divise et l’une des fourches vous emmène à Stony Circle. L’endroit où les Cairn Stones finissent dépend du hasard. Comme une grande partie de Diablo 2, les cartes Stony Circle sont générées de manière aléatoire, de sorte que les emplacements de Cairn Stone peuvent varier en fonction de votre jeu.

Les trouver n’est que le début, cependant. Les activer nécessite un petit détour par les Bois Sombres pour trouver l’Arbre d’Inifuss.

Diablo 2 Ressuscité Cairn Pierres | Emplacement de l’arbre d’Inifuss

Il y a un passage souterrain à Stony Circle qui se connecte à Dark Forest, alors traversez-le et faites face aux (nombreuses) menaces en cours de route. Comme les Cairns eux-mêmes, l’emplacement de l’arbre variera d’un jeu à l’autre. Où que ce soit, vous devrez vous battre ou contourner le boss unique de Treehead Woodfist pour interagir avec l’Arbre d’Inifuss.

Une fois cela fait, retournez à Akara. Interagissez avec les pierres dans un ordre spécifique, qui varie également d’un jeu à l’autre, et un portail s’ouvre vous menant à Caïn – ainsi qu’à un tas d’ennemis supplémentaires. Traitez-les pour terminer la quête. Prenez le tome moisi sur un autel à Stony Field avant de partir pour commencer la quête de la tour oubliée.

Terminer les deux quêtes est une bonne idée avant d’entreprendre la quête Outils du commerce de Diablo 2 Resurrected avec son pic de difficulté plus important. Vous aurez besoin des améliorations supplémentaires de la mise à niveau, car la réinitialisation des statistiques n’est pas l’option la plus simple.

Pour plus d’aide avec Diablo 2: Ressuscité, voici comment réinitialiser les compétences. Ou voici ce qu’il faut faire si vous rencontrez des problèmes avec les casernes du monastère.

