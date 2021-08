Emplacements des ancres ascendantes de Destiny 2 | Toutes les ancres ascendantes du royaume brisé

Destiny 2 ancres ascendantes sont dispersés dans le Royaume brisé dans Season of the Lost.

Les ramasser est un moyen pratique d’obtenir une trajectoire de parallaxe supplémentaire pour améliorer la boussole de votre Wayfinder. Certains sont faciles à trouver, mais d’autres sont cachés à l’abri des regards.

Destiny 2 ancres ascendantes | Ancre ascendante de l’abbaye des murmures



Si vous terminez cela en même temps que la première chasse aux mystères triviaux de la saison, l’ancre la plus facile à saisir en premier est dans l’église. Après avoir activé la balise, sautez sur les piliers derrière elle. Il y a une ancre sur une plate-forme pourrie près du toit.

Destiny 2 ancres ascendantes | Ancres ascendantes de la crypte



La crypte – également un lieu de mystère trivial – a deux ancres ascendantes. L’un est à gauche de l’entrée bloquée par des barrières. L’autre est à l’intérieur de la crypte, sur votre chemin pour saisir le mystère trivial, il est donc assez difficile de le manquer.

Destiny 2 ancres ascendantes | Ancre ascendante de la forêt sombre



Celui-ci est facile à trouver. Quittez l’église, montez la pente en face et l’ancre ascendante se trouve près du coin du bâtiment.

Destiny 2 ancres ascendantes | L’ancre ascendante de la périphérie



À gauche de l’église se trouve une falaise sur laquelle vous pouvez sauter. Au fur et à mesure de votre ascension, vous rencontrerez encore une autre ancre ascendante.

Destiny 2 ancres ascendantes | Ancre ascendante de la forêt sombre



Remontez la pente comme si vous vous dirigiez vers la crypte, mais au lieu de tourner, continuez tout droit. L’ancre est à découvert sur votre droite lorsque vous entrez dans la zone de la forêt sombre.

Destiny 2 ancres ascendantes | Prenez racine et ancre ascendante



Continuez vers la barrière de la Forêt Sombre, en éliminant Taken au besoin. Passez à travers et sautez en bas. À votre gauche se trouve un coffre qui vous donne le succès Prendre racine, et il y a une petite fissure dans le mur de la grotte. Passez par là et descendez. Il y a plus de prises sur le chemin, et l’ancre ascendante est juste devant vous.

Destiny 2 ancres ascendantes | L’Ancre Ascendante du Moulin



Depuis le phare de Harrowed Cliffs, dirigez-vous à droite vers le moulin. L’ancre ascendante est sur la roue hydraulique, alors montez là-haut et attrapez-la.

Destiny 2 ancres ascendantes | Ancre Ascendante des Falaises Harrowed



Retournez à la balise, puis dirigez-vous à droite cette fois. Déplacez-vous le long des falaises jusqu’à ce que vous voyiez un ensemble d’îles flottantes avec un certain nombre de piliers Breach (un autre emplacement Trivial Mystery). Gérez les menaces juste pour vous faciliter la vie, puis saisissez l’ancre ascendante à gauche.

Destiny 2 ancres ascendantes | Ancre Ascendante des Ruines



En utilisant à nouveau la balise comme point de départ, allez à droite (encore). Au lieu de remonter le long de la falaise, descendez vers les ruines. Vous verrez une ancre scintiller dans l’un des bâtiments en ruine.

Destiny 2 ancres ascendantes | L’ancre ascendante de la grotte engloutie



Retournez dans la zone de la grotte engloutie et passez la barrière. La dernière ancre vous attend à quelques encablures du chemin à l’intérieur.

C’est tout pour les ancres ascendantes de Destiny 2 de cette semaine, mais si vous êtes toujours à la recherche des mystères triviaux ou si vous avez besoin d’aide pour le traçage des étoiles et l’alignement astral, nous avons également ce qu’il vous faut.

Et si le Taken présentait une trop grande menace, il serait peut-être temps de mettre à niveau votre arsenal avec le nouveau pilote Lorentz.